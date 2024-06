Lorella Boccia, il debutto su Rai 1 come conduttrice con Camper in Viaggio

Fonte: IPA Lorella Boccia

Lorella Boccia è tornata in tv dopo una breve pausa e debutta su Rai 1 con la conduzione del programma estivo, Camper in Viaggio, accanto a Tinto.

Camper in Viaggio, dove e quando vederlo

Dunque, Lorella Boccia è la novità assoluta di Camper in Viaggio, la trasmissione di Rai 1 che porta gli italiani in vacanza, in giro per l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper. Si comincia il 3 giugno. L’appuntamento è dalle 11.30 alle 12.00 su Rai 1, fino al 6 settembre.

Il debutto di Lorella Boccia

Lorella Boccia approda per la prima volta come conduttrice su Rai 1, per questa avventura on the road attraverso l’Italia. Accanto a lei c’è Tinto. La presentatrice ha così modo di farsi conoscere al grande pubblico della prima rete Rai e nel contempo portare con sé i tantissimi fan che la seguono da anni.

Dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai, Lorella arriva al day time, anche se questa esperienza non è nuova per lei. Già nel 2018, condusse la striscia quotidiana del talent Amici, programma che l’ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza / cast fisso.

Camper in Viaggio segna dunque il ritorno della Boccia in tv dopo una piccola pausa e l’ultima esperienza da conduttrice in diretta nella prima serata di Rai2 con Made in Sud assieme a Clementino.

L’entusiasmo dei fan di Lorella è a mille, basta leggere i commenti sulla pagina Instagram della conduttrice che alla presentazione della trasmissione si è presentata con un magnifico tailleur pantaloni carta da zucchero, dalle forme morbide, abbinato a un top bianco aderente.

C’è chi scrive: “Tinto ti voglio bene ma la boccia è la boccia !“; “Solare e molto naturale”; “Tantissimi Auguri per questa avventura lavorativa 👏🏻”.

Lorella risponde così al suo pubblico, rilanciando l’appuntamento estivo: “Un’estate insieme☀️☀️☀️ Con l’emozione addosso e la sete insaziabile di curiosità. Ci stiamo divertendo e speriamo di portarvi nel nostro mondo con quel pizzico di leggerezza che fa bene al cuore… Ci vediamo tutti i giorni alle ore 11.30 su @rai1official con #Camper in Viaggio ❤️PS: Mata suppurtá 😂”.

E arriva una pioggia di “Bellissima”, “Stupenda”, “Meravigliosa”. Mentre qualcuno la definisce “Meravigliosa”.

Lorella Boccia, la prima settimana di Camper in Viaggio

“Approfondire”: è questa la parola d’ordine di un viaggio in cui i protagonisti dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal “Professore” Umberto Broccoli. Si scopriranno luoghi, prodotti artigianali e sport estivi.

Nella prima settimana, dal 3 al 7 Giugno, il Camper in viaggio arriva in una piazzola in un campeggio di Alghero, dando la possibilità ai due conduttori di esplorare Capocaccia, godersi la meravigliosa spiaggia de La Pelosa e passeggiare sull’isola dell’Asinara alla scoperta dei suoi simboli.

Camper in Viaggio, da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Lorella Boccia con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Marco Zampetti e di Sara Bonetti, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, capo progetto Ivano Servi a cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Luciano Sabatini.