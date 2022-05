Made in Sud, Lorella Boccia strega tutti: il look che solo lei può indossare

Lorella Boccia, i look stratosferici a Made in Sud 2022

Lorella Boccia supera alla grande la prova di condurre da sola Made in Sud e strega il pubblico con un lungo abito scintillante, firmato Philosophy, che punta su spalle, schiena e fianchi nudi. Semplicemente magnifica.

Lorella Boccia senza Clementino

Nela terza puntata di Made in Sud, andata in onda lunedì 2 maggio su Rai 2, Lorella Boccia si è trovata da sola al timone. Infatti, Clementino ha dovuto dare forfait perché positivo al Covid. Ma l’ex ballerina di Amici è stata bravissima e ha tenuto il palcoscenico senza difficoltà, anche se a dir la verità si è trovato un sostituto al volo per il rapper malato, Maurizio Casagrande.

Il programma se la gioca con due ingombranti competitor, la fiction Nero a metà su Rai1 e l’Isola dei Famosi su Canale 5. Ma nessuno riesce a resiste alla bellezza conturbante di Lorella Boccia e Made in Sud resiste alla sfida.

Lorella Boccia, l’abito di Philosophy che lascia senza fiato

La presentatrice accetta la sfida e strega il suo pubblico con un nuovo stupendo abito brillante. Dopo il vestito a rete metallizzata e la mini da ballerina di flamenco, Lorella sfoggia un outfit che esalta il suo fisico scolpito da ballerina che il brand Philosophy sembra aver creato apposta per lei. Un abito che potremmo definire “proibitivo”

Si tratta di un abito lucido, di paillettes, con piccoli fiorellini stilizzati neri, dal corpetto a triangolo, spalline sottili e gonna lunga che avvolge la silhouette perfetta della Boccia. Il modello ad alta seduzione lascia scoperte spalle e schiena e svela qualche dettaglio proibito lasciando poco all’immaginazione. Per questo look rock, Lorella abbandona lo chignon spettinato e porta i capelli lunghi sciolti sulle spalle.

I fan sono in visibilio e su Instagram i complimenti non si sprecano. “Sei bellissima e bravissima”, “Una Deaaaa!! ❤️”Sei meravigliosa !!! Super simpatica brava e bella!”. E ancora: “E dal vivo sei 10000 volte più bella”. Insomma la Boccia fa breccia nei cuori degli spettatori e sono tutti concordi nel ritenere che non solo è bella ma anche bravissima.