Made in Sud, perché Clementino non ci sarà e chi lo sostituisce

Lorella Boccia, i look stratosferici a Made in Sud 2022

La terza puntata di Made in Sud va in onda nella serata di lunedì 2 maggio, ma c’è un grande assente: Clementino, che conduce il programma insieme a Lorella Boccia, non ci sarà.

A comunicarlo è stato lo stesso cantante attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram in cui ha spiegato le motivazioni che lo obbligano ad assentarsi dal programma e anche da altri appuntamenti che lo avrebbero dovuto vedere impegnato nel corso di questi giorni.

Made in Sud, perché Clementino salta la puntata

La terza puntata di Made in Sud non vedrà la partecipazione di Clementino, il cantante infatti conduce la nuova stagione del programma insieme a Lorella Boccia. La motivazione della sua assenza è stata resa nota da lui stesso, che ha fatto l’annuncio attraverso le storie del suo profilo Instagram.

Nel post si legge: “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono positivo al Covid. (Picco massimo)”. E questo per il rapper non è il momento migliore, infatti ha aggiunto con un po’ di amarezza: “Non me lo meritavo… Punito nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana”.

Un completo cambio di piani, quindi, per Clementino che poi ha promesso ai suoi tanti fan che ci saranno altre occasioni: “Non appena mi riprenderò rimprogrammeremo tutto! Promesso! “.

L’amarezza nelle parole condivise dal rapper è palpabile e comprensibile, dal momento che solo qualche giorno fa (il 29 aprile) è uscito il suo ultimo album Black Pulcinella, il primo dopo tre anni di attesa. La promozione, quindi, è rimandata a quando tornerà a essere negativo al Covid – 19.

Made in Sud, chi affianca Lorella Boccia

Ma chi affianca Lorella Boccia alla conduzione? A quanto pare è stato designato Maurizio Casagrande, ospite delle puntate precedenti. Classe 1961, è un attore, comico e regista. L’arte gli scorre nel sangue, basti pensare che il padre è l’attore Antonio Casagrande, inoltre nel corso dei suoi studi si è dedicato moltissimo anche alla musica frequentando il Conservatorio. Tantissimo teatro, televisione e cinema, il suo curriculum è ricco di ruoli. E dovrebbe essere proprio lui, nella terza puntata di Made in Sud, a fare le veci di Clementino.

Sarà presente, invece, Lorella Boccia che con la sua verve ha conquistato già da anni il pubblico televisivo.

Non solo talento, che ha dimostrato come ballerina ad Amici, ma anche nella conduzione con (ad esempio) Venus Club e Made in Sud: Lorella è anche una donna bellissima e affascinante. Indimenticabili i suoi look strepitosi, che ne mettono in evidenza il corpo perfetto. Dopo l’outfit a specchio e vedo non vedo della prima puntata, e il completo che ricordava una stupenda ballerina di flamenco nella seconda, non resta che attendere per scoprire quale sarà il look memorabile della terza serata.

Il programma Made in Sud è giunto alla sua 15esima stagione, l’11esima da quando va in onda su Rai 2.