Fonte: IPA Antonella Clerici

Il palinsesto daytime della Rai sta per essere modificato. Nessuna decisione drastica dall’alto, sia chiaro, bensì la normale circolarità della programmazione. Alcuni programmi si apprestano a concludere la propria stagione, andando di fatto in pausa estiva. Tra loro spazio per È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Quando finisce È sempre mezzogiorno

Lunedì 13 maggio Antonella Clerici ha di fatto avvertito i suoi fan che È sempre mezzogiorno sarebbe andato in vacanza. Qualcosa di ben noto agli spettatori più attenti ma, a conti fatti, si tratta sempre di una notizia che coglie molti alla sprovvista.

Ciò è reso evidente dal fatto che in tanti si chiedano, anno dopo anno, se il programma sia cancellato o soltanto naturalmente interrotto, come da accordi. La quarta edizione dello show culinario sta per concludersi e, nello specifico, l’ultima puntata con Antonella Clerici va in onda venerdì 31 maggio. Tutti in vacanza, per poi fare ritorno nello stesso studio nei primi giorni di settembre. Nessun rischio di cancellazione per lo show del daytime di Rai 1, amatissimo e in grado di registrare ottimi ascolti.

Antonella Clerici sostituita

Come detto, Antonella Clerici resta salda al suo posto ma nella programmazione Rai, considerando le vacanze del suo show culinario, sarà sostituita, come al solito. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, a partire da lunedì 3 giugno andrà in onda Camper, proposto in doppia versione. Spazio a quella itinerante, con Tinto e Lorella Boccia alla conduzione, e in seguito quella in studio, con conduzione affidata a Marcello Masi. Ferma quest’anno Roberta Morise, che sta per diventare mamma.

Antonella Clerici, nuovi progetti

Antonella Clerici continua a collezionare successi. Il suo pubblico la adora ma soprattutto la sostiene. Un pilastro della Rai inamovibile, in grado di passare da un format all’altro con agilità. Basti pensare al mondo in cui si è ben posizionata alla guida di The Voice, nelle sue varie versioni.

La rete potrebbe puntare maggiormente su di lei nella prossima stagione, considerando il buco lasciato da Amadeus e il poco gradimento per Pino Insegno, che mesi fa sembrava dover avere uno spazio maggiore.

L’ipotesi Sanremo è ufficialmente tramontata, considerando la conduzione affidata per due edizioni a Carlo Conti. Non si esclude però qualche nuova proposta. Nel frattempo si prefigurano novità anche per quanto riguarda È sempre mezzogiorno.

A partire da settembre, infatti, arriverà Federico Quaranta a farle da spalla. Il pubblico dovrà dunque abituarsi a vederla in coppia con un uomo. Difficile pensare, però, che lei possa cedere le redini del programma. Avrà in lui molto probabilmente un aiutante.

La Rai sa bene che la nota conduttrice sarà molto impegnata e, è facile prevedere, l’inserimento di Quaranta servirà a far digerire al pubblico eventuali assenze della padrona di casa. Potrebbe infatti sostituirla in alcune occasioni, tra The Voice e altri show.