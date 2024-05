Rai va sul sicuro e sceglie Carlo Conti come conduttore e direttore artistico per Sanremo 2025 e 2026: le prime parole dopo l'annuncio

Carlo Conti

Carlo Conti torna al Festival di Sanremo e inizia già a pensare ai primi cambiamenti al regolamento che ha intenzione di apportare. Lo rivela lui stesso nel corso del collegamento con il Tg1 delle 20 di Giorgia Cardinaletti, alla quale racconta di essere pronto a una piccola rivoluzione perché la manifestazione si adegui ai tempi che cambiano, senza però stravolgere quello che è stato fatto da Amadeus e Claudio Baglioni negli anni precedenti e che avevano fatto segnare un grande successo.

Come cambia il regolamento di Sanremo

Per il momento, e a così breve tempo dall’annuncio, non è possibile conoscere quali siano le modifiche che Carlo Conti ha intenzione di apportare al regolamento di Sanremo, che conduce nel 2025 e nel 2026. Un ritorno che era promesso, alla fine del 2017, e rimandato a non appena avesse avuto delle nuove idee da mettere in campo. Quel momento è arrivato e, col favore dall’addio di Amadeus, il conduttore fiorentino ha ripreso in mano le redini di quello che aveva lasciato ed è pronto a rimettersi in gioco con una nuova sfida per la quale vuole cambiare le regole e adeguarle alla sua maniera di intendere la direzione artistica.

“Ho ricevuto più messaggi oggi di quando è nato mio figlio. Fa piacere. Mia moglie, rivedendo al TG le immagini dei miei precedenti Festival, mi ha detto: ‘Come eri giovane’. Rimane uguale solo il colore della pelle. E la voglia di fare musica, di fare festa, di tenere alto il nome di Sanremo, come ho cercato di fare in quei tre anni, come ha fatto alla grande Baglioni e alla grandissima Amadeus. È una festa della musica italiana“, ha raccontato felice a Giorgia Cardinaletti, alla quale ha concesso le sue prime parole dopo l’annuncio del ritorno sul palco del Teatro Ariston.

E ancora sul regolamento: “Se cambierò qualcosa nel regolamento? Forse sì, qualcosa sì, vedremo, ci sto pensando, ci sto ragionando. Qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo. È una meravigliosa festa della musica. Adesso ci metteremo al lavoro con serenità, tranquillità e leggerezza, cercando di divertire il pubblico e regalare leggerezza in questo periodo in cui ce n’è molto bisogno”.

L’annuncio al Tg1 come Amadeus

Quello che non è cambiato, è lo spazio per gli annunci che Carlo Conti mantiene secondo la tradizione iniziata da Amadeus. Il Festival di Sanremo e il Tg1 sono sempre stati legati a filo doppio ma negli anni questo legame si è accresciuto, ospitando gli annunci più importanti che riguardano la manifestazione canora organizzata in Riviera a febbraio. Ed è così che è stato fatto per il suo ritorno alla guida della kermesse. L’annuncio potremmo quasi definirlo “lampo”, dato che ha scelto l’edizione delle 8, mentre il resto è tutto da costruire.

Sfuma per il momento la possibilità di una conduzione affidata al trio composto con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che potrebbero però non mancare all’appuntamento – vista l’amicizia che li lega – ma per ora il cast televisivo è ancora tutto da decidere. Rimane l’incognita Alessandro Cattelan, che potrebbe comunque essere presente in veste di conduttore del DopoFestival.