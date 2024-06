Sanremo Giovani 2024, pubblicato il regolamento. Le parole di Carlo Conti

Fonte: Getty Images Carlo Conti

Attesa per la settimana che va dal 4 all’8 febbraio 2025, la prossima edizione di Sanremo porta con sé grandissime novità a partire dalla nuova direzione artistica di Carlo Conti, pronto a sostituire Amadeus. Il presentatore è già al lavoro per organizzare la kermesse e, oltre ad alcune indiscrezioni già note, il pubblico vedrà anche grosse novità per ciò che riguarda Sanremo Giovani, la competizione che vedrà artisti più o meno noti contendersi la possibilità di cantare al Festival. Ecco il regolamento.

“Sanremo Giovani 2024”, il regolamento

Un’edizione più veloce e snella quella di Sanremo Giovani 2024: il direttore artistico Carlo Conti, già volto noto alla kermesse canora più seguita d’Italia, è pronto a prendere il timone con grandi novità. Quest’anno, infatti, gli artisti e le artiste che parteciperanno a Sanremo Giovani saranno di un’età compresa tra i 16 e i 26 anni compiuti. Ben quattro anni in meno rispetto alla passata edizione, che aveva come tetto massimo i 30 anni.

La scelta di chi parteciperà poi al Festival di Sanremo procederà per fasi: in un primo momento, il direttore artistico e la commissione musicale ascolteranno i brani presentati dagli artisti, stillando una lista di almeno 40 brani. A quel punto gli artisti scelti verranno ascoltati dal vivo nella storica sede di Via Asiago a Roma, per raggiungere un totale di 24 giovani talenti.

La competizione inizierà il 12 novembre: 4 puntate in onda in seconda serata su Rai 2, rispettivamente il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, in cui ogni volta 6 artisti canteranno i loro brani. Sara la commissione musicale a decide i tre cantanti migliori di ogni serata, selezionando una rosa di 12 semifinalisti.

Alla semifinale del 10 dicembre, in onda anche questa in seconda serata su Rai 2, i 12 selezionati si batteranno durante le sfide dirette riducendo la rosa a 6 artisti, che si aggiungono ai 2 provenienti dal concorso Area Sanremo selezionati dalla commissione musicale Rai.

Nell’ultima fase, quella del 18 dicembre in onda in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, le 8 potenziali Nuove Proposte canteranno ancora una volta i loro brani per provare a rientrare tra quelli che si esibiranno durante il Festival di Sanremo 2025, che quest’anno ci terrà compagnia dal 4 all’8 febbraio 2025.

I vincitori saranno solo 4: tre provenienti Sanremo Giovani e uno da Area Sanremo. Nella finale di Sanremo Giovani, la valutazione degli artisti in gara sarà affidata ad una commissione musicale e, attraverso il televoto, al pubblico: ciascuno con un peso del 50 per cento. Per poter partecipare, gli artisti potranno inviare la propria candidatura dalle ore 16:00 del 10 luglio ed entro e non oltre le ore 19:00 dell’8 ottobre 2024.

“Sanremo Giovani 2024”, le parole di Carlo Conti

Con la grande eredità di Amadeus da portare avanti ma anche molto preparato e navigato quando si parla di Sanremo, Carlo Conti ha spiegato i motivi che l’hanno portato a reintrodurre la categoria delle Nuove Proposte: “La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani. Il modello che è stato individuato, e anche l’abbassamento dell’età anagrafica, serve infatti a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di Sanremo Giovani. Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte di febbraio”.