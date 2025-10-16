Sanremo 2026, svelato il regolamento ufficiale: quanti sono i Big

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Carlo Conti, svelato il regolamento del "Festival di Sanremo 2026"

Si scaldano i motori per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti, impegnato nell’ascolto delle canzoni e nella messa a punto della kermesse, si prepara a riprendere il timone sul palco del Teatro Ariston.

A pochi mesi dall’inizio del Festival musicale più seguito d’Italia, arriva il regolamento ufficiale che, oltre a spiegare i meccanismi di gara, annuncia le date ufficiali e quanti saranno i cantanti.

“Festival di Sanremo 2026”, quanti sono i cantanti in gara

Trovare la giusta quadra davanti alla quantità di canzoni che ogni anno vengono proposte per calcare il palco del Festival di Sanremo non è impresa semplice. E anche quest’anno, Carlo Conti, presentatore artistico e conduttore, ha il suo bel da fare.

La 76esima edizione si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026: cinque giorni di musica e spettacolo durante i quali moltissimi artisti sperano di poter calcare il palco dell’Ariston con i loro brani inediti. E, anche quest’anno, il regolamento ufficiale arriva a confermare il numero limite di concorrenti che potranno parteciparvi.

Il documento ufficiale, infatti, parla chiaro: saranno 26 gli artisti che prenderanno parte alla kermesse insieme ai loro inediti, almeno per quanto riguarda la categoria dei Big.

Spazio, poi, anche alla categoria delle Nuove Proposte: 4 emergenti potranno gareggiare dopo essere stati scelti nell’ambito di Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo.

Il meccanismo delle serate di Sanremo 2026

Per quanto riguarda le singole serate, il regolamento conferma che il Festival prenderà il via martedì con l’esibizione di tutti i 26 Big, le cui canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Mercoledì sarà invece la volta di soli 13 Big, votati per metà dal pubblico tramite Televoto e per metà dalla Giuria delle Radio. Nella stessa serata si apre la competizione anche per le Nuove Proposte: i quattro artisti saranno divisi in due coppie e si sfideranno in una gara diretta. Il pubblico e le giurie (Sala Stampa, Tv e Web, e Radio) decideranno quali due artisti accederanno alla terza serata.

Giovedì, terza serata, seguirà lo stesso meccanismo di voto per i 13 Big rimasti. Per le Nuove Proposte, invece, si terrà la sfida finale tra i due artisti semifinalisti: la canzone più votata dalle tre giurie sarà proclamata vincitrice della categoria.

Venerdì è invece dedicato alle cover: una serata amatissima in cui gli artisti in gara, accompagnati da un artista ospite, reinterpreteranno un brano italiano o internazionale. Le votazioni saranno assegnate dalle tre giurie, senza però incidere sul risultato finale del Festival.

La finalissima di sabato 28 febbraio

Sabato, nella grande finalissima, tutte le 26 canzoni degli artisti in gara torneranno sul palco per essere votate dalle tre giurie. I risultati si sommeranno a quelli delle serate precedenti (esclusa quella delle cover), creando una classifica complessiva. Le cinque canzoni più votate avranno una nuova chance: un’ultima esibizione e votazione finale che stabilirà la classifica definitiva e assegnerà il titolo di vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Restano, ovviamente, ancora un mistero i nomi degli artisti, dei co-conduttori e degli ospiti che accompagneranno Carlo Conti sul palco, e non vediamo l’ora di scoprirli.