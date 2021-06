Lorella Boccia, chiusura record per Venus Club col maxi tailleur bianco

editato in: da

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Lorella Boccia chiude in bellezza con la sua trasmissione, Venus Club, con ascolti da record. E lei sfoggia l’ennesimo look mozzafiato, un tailleur bianco dal volume maxi che strizza l’occhio agli anni Settanta.

L’ultima puntata di Venus Club è andata in onda in seconda serata su Italia Uno giovedì 10 giugno e ha conquistato il pubblico ottenendo dei risultati superlativi. Lorella Boccia dunque vola totalizzando la media più alta di stagione in valori assoluti avvicinandosi quasi ai 600.000 spettatori sul pubblico totale. L’ex ballerina di Amici piace nella nuova veste di presentatrice e soprattutto ha catturato l’attenzione di un pubblico di giovani tra i 15 e i 34 anni.

Nonostante la forte concorrenza di fascia, Lorella Boccia ha saputo imporsi con la sua bravura e la sua eleganza. Certo, l’hanno aiutata a rendere un successo Venus Club le sue ospiti. Per l’ultima puntata di stagione ha invitato le mitiche Iva Zanicchi e Mara Maionchi che si sono raccontate in maniera profonda e vivace, mettendosi in gioco anche con domande inattese.

Nel corso delle sei puntate, la Boccia ha avuto ospiti d’eccezione come Alessandra Amoroso, Anna Tatangelo ed Elisa Isoardi che hanno sfidato in fatto di look la bellissima Lorella Boccia, ora in dolce attesa. E anche per la puntata conclusiva, la conduttrice è stata all’altezza delle aspettative.

Per accogliere due icone della musica come la Zanicchi e la Maionchi, Lorella ha indossato un tailleur pantaloni bianco in seta, oversize, con giacca a doppio petto e dettagli neri sul collo e su una tasca e pantaloni extra lunghi, a zampa di elefante, che si ispirano allo stile dei mitici anni ’70, un omaggio alle sue ospiti che hanno reso frizzante l’atmosfera di Venus Club con racconti davvero spassosi e aneddoti inediti, anche sulla carta igienica, un regalo particolare ricevuto durante una delle tante tournée all’estero. E con lei quella volta c’era anche Gianni Morandi.