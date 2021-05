Anna Tatangelo a Venus Club: i leggings in pelle che solo lei può indossare

editato in: da

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Anna Tatangelo, ospite a Venus Club nella puntata di giovedì 27 maggio, andata in onda in seconda serata su Italia Uno, ha sfidato la bellissima Lorella Boccia con un look rock strepitoso che solo lei può indossare con la giusta grinta e la giusta classe.

Dopo il mini dress di Elisa Isoardi e il look vintage di Alessandra Amoroso, tocca ad Anna Tatangelo confidarsi nel salotto di Lorella Boccia. Fresca dell’uscita in radio del suo nuovo singolo Serenata, la cantante si è presentata a Venus Club con un outfit total black, davvero aggressivo che ha fatto contribuire a volare gli ascolti anche della quarta puntata, nonostante la concorrenza spietata sugli altri canali.

Leggings in pelle Puoi comprare online un paio di leggings simili a quelli di Anna Tatangelo

Anna ha detto addio a tacchi e abiti da sera, come quello audace indossato in una delle puntate della seconda edizione di Name That Tune. Ha quindi optato per una giacca da smoking che ha abbinato a dei leggings in pelle nera con strappi sulle ginocchia e anfibi. In perfetta sintonia con il suo ultimo album, Annozero, a proposito del quale ha dichiarato in un’intervista a Marie Claire: “Ho messo da parte tutto per dedicarmi solo a me stessa. Forse è la prima volta che lo faccio in 34 anni. Quest’anno ho resettato tutto, quest’anno sono rinata, quest’anno mi bacia una luce diversa, quest’anno sono una nuova Anna, questo è il mio anno zero”.

Dunque, un nuovo inizio su tutti i fronti, anche privati e che riguardano la separazione da Gigi D’Alessio, come spiega nella stessa intervista: “È stato un anno tosto, ma diciamo anche pesante. Mi sono separata, sono andata a vivere da sola con mio figlio in un’altra casa, dopo pochi giorni è arrivata la pandemia, hanno chiuso tutto, mi sono ritrovata completamente sola e senza distrazioni, e senza la possibilità di far pesare meno a mio figlio il periodo particolare che stavamo vivendo in famiglia. Avevo prenotato una vacanza a Disneyland, avevamo altri progetti, ma è sfumato tutto. Però dico “grazie” a quel momento, è stato molto difficile ma mi ha aiutato tantissimo a ritrovare un equilibrio che non avevo prima, ad affrontare paure e insicurezze che mi hanno resa più forte, a ritrovare l’amore per la musica, il bisogno di scrivere”.

E il suo look grintoso mostra tutta la determinazione che Anna ha nel ricominciare, nonostante i 20 anni di carriera li festeggerà il prossimo anno. Lorella Boccia a Venus Club accoglie la sfida di stile e replica con un sensuale abito ciclamino, dallo spacco importante che esalta le gambe perfette, slanciate da sandali a laccetti dal tacco vertiginoso.