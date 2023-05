Anna Tatangelo, amore al capolinea con Mattia Narducci: gli indizi social

Fonte: Instagram Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo e il fidanzato, il modello ventiseienne Mattia Narducci, si sarebbero lasciati, secondo quanto ipotizzato dai fan sui social. I più attenti, infatti, hanno notato che la neo coppia ha smesso di condividere foto insieme, e che ultimamente sono sempre in luoghi diversi. Troppi impegni di lavoro o anche quest’amore della cantante è giunto al capolinea? Per ora i diretti interessati tacciono, ma il gossip impazza.

Anna Tatangelo: è finita con Mattia Narducci?

Anna Tatangelo sembra non trovare pace in amore. Dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea, e quella con il collega Livio Cori, con il quale si era lasciata meno di un anno fa, aveva ritrovato la serenità al fianco del giovanissimo modello Mattia Narducci, di dieci anni meno di lei. Ora, però, secondo numerosi indizi disseminati sui social, pare che anche questa love story sia naufragata, complice, a detta di molti, anche la vita piena di impegni di entrambi.

La Tatangelo non lo ha mai negato che suo figlio e il lavoro hanno la priorità, ma non ha neanche nascosto quella voglia di innamorarsi ancora. E sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma i più attenti hanno notato che ormai, da diverse settimane, la coppia ha smesso di postare foto insieme, condividere contenuti nelle stories di Instagram, e sono sempre in luoghi molto diversi. Sono solo coincidenze? La cantante e il modello sono impegnati con i rispettivi lavori, ma è strano che improvvisamente non abbiano mai trovato il tempo di postare una foto di coppia, come erano soliti fare spesso negli ultimi tempi.

Entrambi non hanno dato spazio al gossip, non commentando o rispondendo a nulla su Instagram, ma secondo The Pipol Gossip tra i due c’è aria di crisi, o si sarebbero persino già lasciati. In questi tempi in cui tutto viene condiviso sui social, basta davvero un silenzio a confermare una notizia come questa, o per crearla addirittura dal nulla?

Chi è Mattia Narducci, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

26 anni, fisico statuario, modello per alcune delle case di moda più importanti: parliamo di Mattia Narducci, il nuovo fidanzato (e in queste ore presunto ex) di Anna Tatangelo. Il modello di Guess e Armani, originario di Piacenza, ha oltre 100mila followers su Instagram, ed è dunque seguitissimo già da prima di questa rivelazione. Qualche foto insieme, nelle stories e non come post pubblici, ha fatto scoprire ai fan della cantante l’inizio di questa nuova relazione.

Nessun dettaglio, su come si sono conosciuti o da quanto si frequentano (anche se si era parlato di una loro fuga d’amore a Parigi), solo una serenità ritrovata negli occhi della bella Anna, alla quale, giustamente, non importano le critiche per i dieci anni di differenza, lei che è stata distrutta già una volta per aver frequentato quell’uomo tanto più grande di lei e così famoso. Mattia è noto nel mondo dello spettacolo, per le sue campagne pubblicitarie e per le sue amicizie, tra le quali Stefano Sala, Giulia Salemi e Andrea Damante.