Lorella Boccia, come sta dopo l’incidente all’occhio: “Dolore atroce”

Fonte: Ufficio stampa Lorella Boccia, i look stratosferici a “Made in Sud” 2022

Piccolo incidente per Lorella Boccia, che su Instagram ha fatto preoccupare i fan mostrandosi con una benda all’occhio destro: la ballerina professionista di Amici ha spiegato ai suoi follower cosa le è successo, anche se non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio.

Lorella Boccia, piccolo incidente all’occhio: come sta

Niente di irreversibile, solo qualche cura, tanta pazienza e tempo: Lorella Boccia ha condiviso con i suoi follower il piccolo incidente che l’ha colpita. La ballerina professionista di Amici e conduttrice si è mostrata su Instagram con una benda all’occhio destro, facendo allarmare in pochissimo tempo i fan.

Perciò ha voluto rassicurarli, raccontando di essersi recata al pronto soccorso per farsi visitare in seguito a un forte dolore all’occhio. Non è ancora chiaro come la ballerina si sia infortunata, ma probabilmente tutto è avvenuto in seguito a un colpo accidentale con un dito.

Una volta in ospedale il volto di Amici ha spiegato di aver scoperto la causa del fastidio che aveva provato nelle ore precedenti, ricevendo una diagnosi e una cura da seguire: “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale. Se provo ad aprire l’occhio destra di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce“.

Tra le storie di Instagram Lorella ha poi cercato di sdrammatizzare, spiegando di essere ancora sotto effetto dell’anestesia: “Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera”. Una volta tornata a casa ha anche mostrato la figlia Luce Althea pronta a prendersi cura di lei, tra una carezza e una coccola, condividendo con i suoi fan i momenti di tenerezza della vita da mamma.

Lorella Boccia, la vita da mamma (non sempre facile)

Non è la prima volta che Lorella Boccia utilizza i social per raccontare momenti della sua quotidianità e della sua vita da mamma: dopo la sua nascita la ballerina infatti aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro e dedicarsi interamente alla figlia Luce, nata nell’ottobre del 2021.

Già allora la conduttrice aveva raccontato le emozioni legate all’arrivo della sua piccola, frutto dell’amore con il compagno Niccolò Presta. “Stiamo vivendo un sogno… Non abbiamo ancora realizzato del tutto e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno (forse di più)”, aveva scritto su Instagram.

Dopo qualche tempo però ha deciso di ricominciare a lavorare, dedicandosi alla conduzione di Made in Sud insieme a Clementino (dove ha sfoggiato look mozzafiato). Ed è proprio su Instagram che Boccia aveva esternato le sue preoccupazioni, mostrando tutte le sue fragilità.

“È una giornata particolare – aveva spiegato su Instagram -. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”.

E poi aveva aggiunto: “La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società e dei vecchi retaggi), rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’”.