Lorella Boccia, spacco vertiginoso e scollatura audace: gran finale a “Made in Sud”

Lorella Boccia, i look stratosferici a “Made in Sud” 2022

Lorella Boccia fa sognare il pubblico nell’ultima puntata di Made in Sud, andata in onda su Rai 2 lunedì 6 giugno. Il suo look nero è superlativo e audace quanto basta per lasciare tutti senza fiato, non a caso quando lei è sul palco gli ascolti volano. D’altro canto, non si può restare indifferenti di fronte alla sua bellezza statuaria esaltata dall’abito tutto tagli e spacchi, firmato Dan More.

Made in Sud, successo finale

Ma non è solo a colpi di look che Lorella Boccia, in coppia con Clementino, è riuscita a portare a casa gli ottimi risultati di questa nuova edizione di Made in Sud. Il duo ha dato grandi soddisfazioni ed è stato molto apprezzato dal pubblico. Anche la puntata finale dello show raggiunge un numero ragguardevoli di telespettatori, quasi un milione (per la precisione 938.000 spettatori pari al 6.4% di share), piazzandosi sul podio al terzo posto, accanto a “mostri sacri” della tv come l’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Certo che come al solito, Lorella Boccia non tradisce le aspettative e in studio incanta. Per il gran finale ha scelto un outfit sensazionale, dopo averci deliziato con l’abito a rete metallica, il completo in pizzo bianco o il vestito fucsia con tagli, simile a quello di Letizia di Spagna.

Lorella Boccia, l’abito ad alta seduzione

E i tagli evidentemente piacciono a Lorella, perché anche per la sua mise finale ha scelto un cut-out davvero molto sensuale. La presentatrice indossa un abito nero firmato Dan More. Si tratta di un modello che lascia poco all’immaginazione. Lungo fino ai piedi la gonna si apre in uno spacco vertiginoso che svela le gambe perfette della Boccia. Il corpetto monospalla ha un profondo taglio sul décolleté che mostra in modo fin troppo audace quello che dovrebbe rimanere privato, mentre gli addominali scolpiti fanno capolino.

Lorella Boccia, chi è lo stilista del suo abito e quanto costa

Dan More è specializzato in abiti da sera che giocano con la seduzione. Il modello scelto da Lorella Boccia è acquistabile scontato a 973mila euro (il prezzo originale è 1.390 euro). Il brand si caratterizza per il lusso che per lo stile audace. Non vuole essere un marchio “fashionable, fa moda perché ama le Donne”. Fondato nel 2015 da Daniele Morena, in arte Dan More, i suoi look sono perfetti per una serata speciale. Tra le sue clienti annovera Rihanna, FKA Twigs, Alicia Keys, Lady Gaga, Miley Cyrus, Cher e Katy Perry. E naturalmente Lorella Boccia.

La presentatrice di Made in Sud ha abbinato il suo abito a un paio di décolletée in oro metallizzato, firmate Malone Souliers, che contribuiscono a slanciare ulteriormente la sua figura perfetta.