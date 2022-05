Lorella Boccia come Letizia di Spagna: abito fucsia con tagli e “Made in Sud” vola

Lorella Boccia, i look stratosferici a “Made in Sud” 2022

Lorella Boccia indossa per la puntata di Made in Sud del 30 maggio un magnifico abito fucsia con tagli strategici sugli addominali d’acciaio che sembra ispirato al vestito meraviglioso di Letizia di Spagna. E gli indici d’ascolto schizzano in alto.

Lorella Boccia, Made in Sud vola

Lorella Boccia e Clementino, la coppia rivelazione di Made in Sud, piacciono sempre più e la trasmissione vola. Il pubblico apprezza il duo vincente, la bellezza della ballerina e la simpatia del rapper. I numeri parlano chiaro e lo show incolla al piccolo schermo oltre un milione di telespettatori, per la precisone 1.067.000, pari al 7% di share, avvicinandosi all’ottimo risultato del debutto. D’altro canto, la sfida non era facile, visto che Made in Sud doveva vedersela con la fiction di Rai 1, La fortuna, e soprattutto l’Isola dei Famosi su Canale 5 che ha totalizzato il 19% di share.

Made in Sud nella top 10 con Don Matteo

Ma soprattutto la trasmissione condotta da Lorella Boccia e Clementino ha ottenuto un risultato strepitoso, entrando nella top 10 di RaiPlay, piazzandosi al nono posto tra i contenuti più visti della piattaforma digitale subito dopo Che tempo che fa e niente meno che Don Matteo, la fiction più amata dell’anno.

Merito di questo grande successo di Made in Sud, oltre naturalmente alla bravura di conduttori ed ospiti, è senz’altro il look strepitoso che Lorella Boccia ha indossato per la puntata del 30 maggio.

Lorella Boccia, il look fucsia come Letizia di Spagna

Dopo il micro dress di piume e l’abito in pizzo bianco, Lorella cambia stile indossando un bellissimo abito fucsia, lungo fino ai polpacci, con orlo asimmetrico, morbide maniche corte, corpetto fasciante e strategici tagli alla vita che svelano la pelle nuda e gli addominali scolpiti. Il vestito è firmato Philosophy e la Boccia lo abbina a dei sandali neri con tacco altissimo e plateau, di Tom Ford.

L’abito fucsia è molto simile a quello indossato qualche tempo fa da Letizia di Spagna. Quello della Reina è di Cayro Woman e ha suscitato non poco scalpore per quei tagli audaci che hanno esaltato la sua perfetta forma fisica. Esattamente come quella sfoggiata dalla magnifica Lorella che sul suo profilo Instagram ottiene moltissimi complimenti, per il vestito e per la sua bellezza. “Stupenda”, “Meravigliosa”, “Sei uno schianto”. Questo il tenore della maggior parte dei commenti.

Il look della puntata è completato da una coda alta e tiratissima, un make up dai colori naturali che punta sugli occhi e lo smalto bianco lattiginoso delle mani, ultra chic.