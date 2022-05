Lorella Boccia lascia senza fiato a “Made in Sud”: micro dress di piume

Lorella Boccia, i look stratosferici a Made in Sud 2022

Lorella Boccia fa di nuovo centro col suo charme e strega a Made in Sud con un nuovo look mozzafiato che è un trionfo di piume ad alto tasso di sensualità. Semplicemente magnifica.

Made in Sud vola

Il Covid, per fortuna, che ha tenuto lontano sia Lorella Boccia che Clementino in due diverse puntate, è ormai un lontano ricordo. La coppia più affiatata della tv ha fatto di nuovo scintille nella sesta puntata di Made in Sud, andato in onda su Rai2 lunedì 23 maggio in prima serata. Lo show comico è tra i programmi più seguiti, incollando la teleschermo 817.000 spettatori pari al 5.4% di share, piazzandosi dietro solo alla fiction di Rai 1, Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, e all’Isola dei Famosi su Canale 5.

Lorella Boccia superlativa, il mini dress di Saint Laurent

Complice di tale successo, oltre alla bravura dei conduttori, anche il look stratosferico di Lorella. La Boccia non delude mai e in ogni puntata ha presentato degli outfit che sono da capogiro, a iniziare dall’abito in rete metallica per finire con l’abitino romantico in pizzo bianco. Per il sesto appuntamento però cambia stile e l’ex ballerina di Amici sceglie un micro dress zebrato, fatto solo di piume bianche e nere, che svela le gambe perfette e scopre spalle e décolleté. La mise superlativa è firmata Saint Laurent.

Lorella Boccia s’ispira a Kate Middleton

Le piume sono di tendenza e Lorella Boccia le interpreta magnificamente. Come di tendenza è la pettinatura che ha sfoggiato. Abbandonato lo chignon altro, la presentatrice di Made in Sud scegli di portare i capelli sciolti, ma adotta la strategia effetto di lifting (di cui per altro non ha minimamente bisogno) di Kate Middleton, tirando le ciocche liscissime dietro le orecchie: divina. Il make up punta tutto sullo sguardo con l’eyeliner nero che allunga l’occhio, il trucco perfetto delle ballerine, mentre le labbra sono lasciate naturali.

Sul suo profilo Instagram i fan sono in delirio e piovono complimenti. “Spacchi ❤️‍🔥”, “The Queen”, “Brava e bella”, “Bellissima”. “Sei meravigliosa lorella ti sto seguendo”.

Made in Sud, gli ospiti della serata

La sesta puntata di Made in Sud ha visto come ospiti Luché (alias Luca Imprudente), rapper napoletano classe 1981, tra i più seguiti e amati della scena musicale nazionale che nel 2022 ha pubblicato l’album Dove volano le Aquile. Protagonista poi del palcoscenico di Made in Sud anche il cast della seguitissima serie di Rai2 Mare Fuori ambientata nel carcere minorile di Nisida e di cui è in lavorazione la terza stagione.

A far divertire il pubblico ci hanno pensato come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca , i Gemelli di Guidonia, gli “After 19”, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D’Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud , Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio Rocket, Matranga e Minafò con “Gianni l’attore”, il professore Enzo Fischetti dalla sua edicola e tantissimi altri. Ad esibirsi live per un momento musicale sarà poi il duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.