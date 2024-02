Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Chi veste Lorella Cuccarini a Sanremo 2024? Una domanda legittima: Sanremo è musica, è competizione, ma è anche, in gran parte, stile. Preceduta nella prima serata da Marco Mengoni, da Giorgia nella seconda e dalla comica Teresa Mannino nella terza, Lorella Cuccarini nella serata dei duetti certo non teme il confronto con i colleghi, in fondo non è il suo primo Sanremo. La showgirl torna alla (co)conduzione dopo 31 anni e sarà vestita dei suoi valori. Lorella Cuccarini ha scelto la sostenibilità e indossa abiti di seconda mano. Ma scopriamone di più.

Lorella Cuccarini veste vintage a Sanremo 2024

La moda sostenibile è un argomento caldo nell’ambiente. Scelte del singolo e del brand possono contribuire a impattare in modo minore (o migliore) sull’ecosistema? Lorella Cuccarini pensa di sì, e lo dimostra portando vestiti di seconda mano a una delle serata più attese del Festival di Sanremo, quella dei duetti. A vestirla una selezione vintage che la porta a chilometri di distanza dalle scelte dei colleghi che l’hanno preceduta e che la seguiranno.

Nelle precedenti serate infatti la scelta di Marco Mengoni era quella di porgere omaggio al Made in Italy vestendo Emporio Armani, Valentino, Fendi e Versace. Giorgia si è invece lasciata ispirare dall’amica Maria Grazia Chiuri, scegliendo Dior. In ultimo, Teresa Mannino ha portato sul palco lo stile di un suo conterraneo, Fausto Puglisi, ora direttore creativo di Roberto Cavalli. Ora Lorella Cuccarini, ancora una volta, sorprendente con una scelta sicuramente controcorrente e non banale. Ma per lei Sanremo 2024 non è certo il primo. È stata cantante in gara, più volte ospite conduttrice e giurata. Parlando di moda, nel 1987 fu testimonial di POP84, brand di jeans, capitanandone il corpo di ballo. Nel 1993, inoltre, presentò l’indimenticabile Sanremo accanto a Pippo Baudo.

Chi veste Lorella Cuccarini a Sanremo? La moda sostenibile

Quella di Lorella Cuccarini è una mossa interessante. Usa il megafono offerto dall’esperienza sanremese per valorizzare una scelta individuale che può diventare comune. Inoltre la showgirl si dimostra in grado di strizzare l’occhio alle generazioni più giovani, attente alla salvaguardia dell’ecosistema e alle scelte second handed. “È bello vedere il mercato vintage evolversi per un pubblico mondiale ed essere apprezzato dalle generazioni più giovani”, aveva spiegato a Forbes. “Non solo il vintage è diventato rilevante nella cultura pop moderna e nella moda degli ultimi anni ma le masse ora lo vedono come un modo sostenibile di vestirsi”.

E poi: “Sostenibile in termini green e sostenibile anche come spesa per le famiglie e le persone che vorrebbero vestirsi con capi di qualità senza necessariamente aprire un mutuo”, ha aggiunto.

“È importante che l’industria della moda guardi indietro per andare avanti ma spero che la ricchezza di ispirazione portata dalla moda d’archivio non venga sfruttata come spesso succede, ma diventi veramente un nuovo inizio”, ha osservato nella stessa intervista. “La moda sostenibile non é solo la scelta di non inquinare, va oltre. Mia madre era una sarta, ho conosciuto da vicino il processo di creazione di un abito ed é per questo che non credo nell’usa e getta bensì nella durevolezza e la resistenza di qualcosa che anche dopo anni é sempre lo stesso, con il suo significato, il suo messaggio e la sua essenza”, ha aggiunto.