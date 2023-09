“Arena Suzuki”, Lorella Cuccarini stupisce in minidress in pelle e omaggia un grande

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

Lorella Cuccarini è un vero ciclone di energia e femminilità. Tutte le sue apparizioni in tv sono in grado di lasciare il segno, e la performance ad “Arena Suzuki dai 60 ai 2000” non è stata da meno: ospite di Amadeus, la popolare showgirl non ha solo fatto ballare il pubblico sulle note di “La notte vola”, ma ha anche stupito tutti grazie ad un sensuale look. Che, oltre a mettere in evidenza la sua perfetta forma fisica, nascondeva anche un omaggio ad un grande del mondo della moda.

L’esibizione di Lorella Cuccarini

Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona è andata in onda la seconda puntata di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, lo show condotto da Amadeus che ripercorre i brani più iconici di cinque decenni di musica. Sul palco, insieme a molte star internazionali, è salita anche una delle interpreti più amate nel panorama nazionale: Lorella Cuccarini. La showgirl romana si è esibita sulle note di uno dei suoi più grandi successi, trasportando il pubblico con una performance carica di energia e vitalità: al ritmo di “La notte vola”, Lorella ha cantato e ballato come solo lei sa fare, dando prova di essere una vera professionista.

Circondata dal suo corpo di ballo, la Cuccarini è riuscita a catalizzare tutte le attenzioni su di sé, anche grazie ad un look che ha messo in evidenza una forma fisica a dir poco invidiabile: un minidress in pelle di colore nero piuttosto rischioso, che ha valorizzato al massimo le gambe perfette della 58enne ballerina.

L’omaggio a Gianni Versace

Oltre ad esibirsi sulle note del suo più grande successo musicale, Lorella Cuccarini ha approfittato del palco dell’Arena di Verona per portare il suo omaggio ad un grande nome della moda italiana. La scelta del suo abito non è stata affatto casuale: fasciata da un sinuoso dress in pelle, la showgirl ha spiegato di aver puntato su un modello originale firmato da Gianni Versace. La rivelazione è avvenuta attraverso i social, dove la Cuccarini ha mostrato in anteprima (e con un certo orgoglio) il suo outfit.

“Una piccola chicca per gli appassionati di moda. Questa sera, sarò su Raiuno per festeggiare i 35 anni de “La notte Vola” e sul palco dell’Arena di Verona avrò l’onore di indossare un abito originale di Gianni Versace: lo stilista senza tempo che ha fatto la storia della Moda italiana.Grata” ha scritto Lorella a corredo del carousel che la mostra bellissima nel suo abito Versace. Un omaggio agli anni ’80 a 360 gradi, che abbraccia musica e moda con un ringraziamento speciale a chi ha fatto il Made in Italy grande nel mondo.

L’appuntamento con l’Arena Suzuki

Lorella Cuccarini è stata solo una dei moltissimi nomi che si sono alternati sul palco di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”. La seconda puntata dello show condotto da Amadeus ha infatti visti protagonisti i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York; Gala e la sua celebre “Freed From Desire”; il ritorno in Italia dei Blue con “One love” e “A chi mi dice”; e Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some”, solo per citarne alcuni. Tra i più attesi Amedeo Minghi, che dopo più di 30 anni, è tornato in duetto con Mietta cantando la celebre “Vattene amore”.