Che fine ha fatto la cantante Mietta

Canzoni, tantissime canzoni, e poi la televisione, il cinema e i libri: Mietta, nome d’arte di Daniela Miglietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969. Una carriera iniziata presto, che continua ancora oggi dividendosi tra le sue tanti passioni.

Fra le prime il canto, Mietta infatti è dotata di una potente voce da soprano, che rende la sue interpretazioni indimenticabili. Quest’estate ha pubblicato due brani: Spritz Campari e Mi perdido amor in collaborazione con Andrea Dessì e Massimo Tagliata. Invece in televisione ha preso parte alle prime due edizioni del talent show All Together now – La musica è cambiata nel ruolo di giudice. Tra gli impegni al cinema, invece, ha recitato nel film del 2018 di Luca Biglione Stato di ebbrezza.

Questo sono solo tra gli ultimi lavori di un curriculum lungo che l’ha vista iniziare a sperimentare nel mondo della musica già durante l’adolescenza, quando, oltre a frequentare una scuola di canto e recitazione, ha dato vita alla band Ciak. Nel 1987 ha partecipato a un concorso canoro, che riesce a vincere, e a un sceneggiato radiofonico.

Ma è il 1989 l’anno della svolta che la vede conquistare la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuovi grazie al brano Canzoni. Nel 1990 in coppia con Amedeo Minghi partecipa nuovamente a Sanremo e arriva in terza posizione con il brano Vattene amore.

Sono anni di grande successo che vedono Mietta conquistare premi e dischi di patino, pubblicare tantissimi album di successo e dare vita a collaborazioni interessanti. Tra i suoi lavori anche il doppiaggio: è sua la voce di Esmeralda per il film di animazione Disney Il gobbo di Notre Dame, per la stessa produzione prende parte anche alla colonna sonora.

Cinema e televisione, però non mancano, e l’artista porta avanti parallelamente anche quella passione. Tra gli show in cui ha recitato si possono ricordare, ad esempio, La piovra 8 – Lo scandalo con Luca Zingaretti e Raoul Bova e L’ispettore Giusti con Enrico Montesano.

Nel corso della carriera ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, ha realizzato dieci album in studio e recitato in otto produzioni tra film e serie. Ammontano, invece, a sei le trasmissioni televisive e a due i libri.

Mamma di Francesco Ian, nato dalla relazione avuta con il musicista Davide Tagliapietra, ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha raccontato che il figlio è un bravo musicista. Della sua vita sentimentale, inoltre, ha svelato che è innamorata: ma per ora non si conosce l’identità del nuovo amore.