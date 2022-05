Made in Sud, perché Lorella Boccia non ci sarà: nuovo imprevisto dopo Clementino

Lorella Boccia, i look stratosferici a Made in Sud 2022

Non c’è pace per Made in Sud: questa settimana un nuovo imprevisto ha colpito lo show comico di Rai 2, che dovrà fare a meno di Lorella Boccia. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha spiegato sui suoi canali social le motivazioni che l’hanno obbligata ad assentarsi dal programma.

Made in Sud, perché Lorella Boccia salta la puntata

Assenza improvvisa a Made in Sud. La quarta puntata dello show, quella di lunedì 9 maggio, non vedrà la presenza di Lorella Boccia. A darne l’annuncio è stata la stessa conduttrice tramite le storie di Instagram.

“Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva al Covid“, ha spiegato la conduttrice, visibilmente dispiaciuta. “Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi – ha rivelato Lorella ai suoi follower -. Ma adesso sto bene, molto bene. Grazie a tutti per i messaggi”.

Il Covid torna quindi a disturbare il programma di Rai 2: solo una settimana infatti fa la produzione e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con il forfait dell’altro conduttore, il cantante Clementino, anche lui fermato dal virus. Il rapper era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso di Made in Sud.

Made in Sud, chi prenderà il posto di Lorella Boccia

Al momento non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Lorella Boccia nella puntata, così come non si hanno notizie sul ritorno di Clementino sul palco dello show. Anche per il rapper si è trattato di un brutto colpo, soprattutto perché ha dovuto rimandare la promozione del suo ultimo album, Black Pulcinella, il primo dopo tre anni di attesa.

“Non me lo meritavo… Punito nella mia settimana più importante”, aveva scritto con amarezza Clementino nelle sue storie di Instagram. “Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso!”, era l’augurio con cui aveva salutato i fan.

Nella scorsa puntata Lorella Boccia era riuscita a tenere il palco senza difficoltà, malgrado l’assenza del suo compagno d’avventura. L’ex ballerina di Amici durante l’ultimo appuntamento aveva stregato tutti con un abito scintillante, firmato Philosophy, che puntava su spalle, schiena e fianchi nudi. Il vestito lucido, fatto di paillettes, con piccoli fiorellini stilizzati neri, ha messo in risalto il fisico tonico e impeccabile della Boccia: un modello ad alta seduzione ha lasciato scoperte spalle e schiena, che l’ha resa semplicemente stupenda.

Per la puntata del 9 maggio dovremmo fare a meno dei suoi look strepitosi e del suo innegabile talento: in attesa di rivederla sul palco di Made in Sud avremo modo di scoprire chi prenderà il suo posto. Al timone della trasmissione di Rai 2 dovrebbe tornare Maurizio Casagrande, attore, comico e regista (che ha anche un passato da musicista) che nella scorsa puntata ha affiancato Lorella senza alcuna difficoltà.

Non è ancora chiaro chi vedremo sul palcoscenico. La 15esima stagione di Made in Sud, l’11esima da quando va in onda su Rai 2, sta subendo qualche scossone, ma è solo questione di tempo: presto rivedremo la coppia di conduttori al suo posto, pronta a regalarci grandi risate.