Ascolti tv del 4 marzo, Stefano De Martino non teme Miss Fallaci

L’appuntamento televisivo del martedì sera ha visto ancora una volta scontrarsi Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile su Rai 2, la fiction con Miriam Leone, Miss Fallaci su Rai 1 e Le Iene Show su Italia 1.

Dopo il successo della scorsa settimana, Stefano De Martino ci ritenta a conquistare il podio degli ascolti tv con Stasera tutto è possibile su Rai 2, ospitando Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano per festeggiare tutti insieme il carnevale.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Miss Fallaci, interpretata da Miriam Leone, dove si ripercorre la storia dell’intervista che la giornalista fece a Ingrid Bergman. Intanto, la relazione con Alfredo si intensifica e la porta a trascurare il lavoro. Quando Alfredo si allontana, scopre di essere incinta. Lui non ne vuole sapere e lei decide di rivolgersi a un ginecologo per abortire.

Su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene Show 2025 con Noemi ed Eva Henger. Mentre Canale 5 ha trasmesso il film Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno. Su Rete 4 è stata la serata di Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca.

Mentre su Rai 3 Francesca Fialdini ha condotto Le Ragazze. Su La 7 Massimo Gramellini e Silvia Ronchey sono stati gli ospiti di DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 4 marzo: vince Stasera tutto è possibile

Su Rai 1 Miss Fallaci incolla al piccolo schermo 2.395.000 spettatori pari al 13.3% di share . Su Canale5 Mission: Impossible – Dead Reckoning conquista 1.713.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.195.000 spettatori pari al 14.7%.

Su Italia1 Le Iene Show piace a 1.401.000 spettatori (10.5%). Su Rai3 Le Ragazze segna 656.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca interessa 657.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.539.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody appassiona 389.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove le repliche di Little Big Italy radunano 197.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 4 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.965.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.805.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.927.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 673.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.344.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.221.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.434.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.043.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 971.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.957.000 spettatori e il 9.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 448.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 668.000 spettatori con il 3.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 722.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.180.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.590.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.166.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.238.000 spettatori (20.0%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (453.000 – 3.7%), Blue Bloods totalizza 540.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 668.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 350.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 552.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.378.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 1.069.000 spettatori (5.6%) e Via dei Matti n.0 sigla 871.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 855.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 352.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 436.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 391.000 spettatori con il 2.2%.