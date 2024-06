Palinsesti Rai nel weekend, come cambia la programmazione in estate

Fonte: IPA Cosa vedremo in Rai quest'estate

L’arrivo della bella stagione porta significativi cambiamenti nei programmi Rai. Con l’inizio di giugno, il pubblico vedrà nuovi programmi, eventi sportivi di rilievo come gli Europei di Calcio 2024 e una serie di repliche delle serie e dei programmi più apprezzati.

I mesi più caldi dell’anno offriranno un mix di novità e graditi ritorni. In particolare, le repliche occuperanno una parte importante della programmazione estiva, permettendo agli spettatori di rivivere i momenti migliori delle stagioni passate.

Novità e repliche nel palinsesto estivo

Quest’estate tra le principali repliche ci saranno Il Cantante Mascherato, in onda a luglio, un’opportunità per rivedere le esibizioni più emozionanti. Il venerdì sera di luglio sarà dedicato a Tutti i Sogni Ancora in Volo, mentre il sabato sarà il turno di Colpo di Luna. Dal 28 luglio, andrà in onda il programma in cinque serate con Carlo Conti e Andrea Delogu, Summer Hits.

Da fine luglio, il pubblico potrà seguire Sophie Cross 2, mentre agosto porterà Master Crimes e altre storie coinvolgenti come Alfredino – Una Storia Italiana.

Tra le serie più amate che torneranno in replica ci sono Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, Nero a Metà 3 e Mina Settembre 2.

Nunzia De Girolamo sarà alla guida di Estate in Diretta, continuando il successo delle precedenti stagioni.

Cambiamenti nel Daytime di Rai1

La fascia diurna di Rai1 subirà trasformazioni per meglio adattarsi alla stagione estiva. Dal mattino alla prima serata, il palinsesto sarà caratterizzato da una serie di programmi che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata. La nuova edizione di Unomattina Estate vedrà alla conduzione Alessandro Greco e Greta Mauro. Seguirà Camper In Viaggio, condotto da Tinto e Lorella Boccia, e Camper con Marcello Masi.

Durante il pomeriggio, le repliche di Un Passo dal Cielo cederanno il posto a quelle di Che Dio ci Aiuti. La fascia pomeridiana continuerà con Estate in Diretta, condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, mentre il preserale sarà affidato a Reazione a Catena con Pino Insegno. La sera, Techetechetè intratterrà gli spettatori con una selezione dei momenti più memorabili della televisione italiana.

Grande attesa per gli eventi sportivi

L’estate 2024 sarà particolarmente ricca di eventi sportivi. Gli Europei di Calcio 2024, che si terranno dal 14 giugno al 14 luglio, saranno un punto focale della programmazione. La Rai trasmetterà 31 partite, con un’attenzione speciale alle sfide serali delle 21:00.

Programmi speciali e confermati

Il ritorno di Alberto Angela con lo speciale Ulisse dedicato allo Sbarco in Normandia, che è andato in onda lunedì 3 giugno, ha inaugurato una serie di nuove puntate di Noos – L’avventura della conoscenza. Tra gli altri programmi confermati per giugno, spicca Gigi, uno come te con Gigi D’Alessio, in onda giovedì 13 giugno, e Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier il 28 giugno. La Partita del cuore è fissata per martedì 16 luglio.

Le fiction del daytime

Il daytime vedrà anche un cambiamento significativo con l’assenza delle soap opera Il Paradiso delle Signore e Sei Sorelle, che torneranno in autunno. Al loro posto, Rai1 trasmetterà le repliche delle serie Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti.

La programmazione Rai nel weekend 8 e 9 giugno 2024

Nel weekend dell’8 e 9 giugno, Rai1 offrirà una varietà di programmi. L’8 giugno, la sera sarà dedicata a un classico dell’estate, Techetechetè alle 20:35 e proseguirà con la finale de L’acchiappatalenti a partire dalle 21:25. Il 9 giugno, in prima serata ci sarà poi amichevole tra Italia e Bosnia Erzegovina alle 20:30.

Anche Rai2 propone una programmazione ricca di novità nel weekend. L’8 giugno, trasmetterà gli Europei di Atletica nella sessione mattutina e serale (21:00). Il 9 giugno, continuerà la copertura degli Europei di Atletica a partire dalle 8:55.

Rai3 invece, l’8 giugno, proporrà un mix di programmi culturali e informativi. La serata includerà l’immancabile Blob delle 20:00, seguita alle 20:15 dal programma condotto da Serena Bortone, Chesarà. Alle 21:45 ci sarà la quinta puntata del programma Sapiens, un solo pianeta. Il 9 giugno, la programmazione di Rai 3 includerà Report alle 20:55 con un’inchiesta sulla sicurezza stradale.