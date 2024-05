Fonte: IPA Alessandro Greco

Alla fine degli anni ’90 era il più seguito dagli italiani. La sua frizzante Furore – frizzante anche grazie alla sua conduzione energica e vivace – era tra le trasmissioni più popolari del piccolo schermo. Poi, l’oblio: di Alessandro Greco si è sentito parlare sempre meno. Almeno fino ad oggi, lo showman è infatti pronto a ritorno davanti alla telecamera, alla conduzione della versione vacanziera di Unomattina Estate.

Alessandro Greco conduce Unomattina Estate

Da lunedì 3 giugno 2024, Alessandro Greco è alla conduzione di Unomattina Estate, affiancato dalla collega Greta Mauro. L’annuncio è arrivato in diretta televisiva, nel familiare salotto di Domenica In. “Ho letto che torni in tv. Era ora perché sei bravo. – ha commentato Mara Venier – Sono felice per te perché te lo meriti e te lo dico da un bel po’”.

Un ritorno in sordina, nella versione di Unomattina che va in onda quando tutti sono in vacanza. Ma potrebbe essere l’inizio di un grande ritorno per Alessandro Greco, che come inviato di Unomattina Estate di qualche decennio fa debuttò sull’emittente nazionale. Proprio adesso che in Rai, con l’addio di Amadeus passato alla Nove, resta ben più di una trasmissione vacante. E Greco di esperienza alle spalle ne ha parecchia, seppur negli ultimi anni non ha avuto la possibilità di metterla a frutto.

Gli anni lontano dalla tv

Intervistato da Repubblica, Alessandro Greco dimostra un carattere forte e ottimista, che guarda alle difficoltà del passato senza rancore: “Quando raschi il fondo del barile devi solo crederci e rialzarti”. La forza di affrontare gli alti e bassi di una carriera nel mondo dello spettacolo gli è stata insegnata da grandi maestri. Fu Raffaella Carrà la prima a credere in lui: “Lei e Japino diedero fiducia a un semisconosciuto. Le sarà sempre grato, mi considerava un figlioccio”.

Un inizio scintillante, seguito da anni sulle montagne russe, successi e esili forzati: “Ho rifiutato cose che non mi convincevano. – ha raccontato Greco al quotidiano – Ma certo, dopo gli anni felici, non c’è stata la continuità che speravo. Da una parte lo metti in conto, dall’altra dispiace, quando fai un mestiere con cui esprimi la tua attitudine”.

Così, ha imparato a trovare la realizzazione nella vita privata e familiare, nel felice matrimonio con l’ex Miss Italia Beatrice Bocci: “Me la presentò Fabrizio Frizzi, persona meravigliosa restata nella mia vita”. Perché Greco da sempre sa come farsi notare, non dimenticare: “Quando ho partecipato a Castrocaro nel 1989 lo presentava lui. Ho fatto il militare nei carabinieri e mi mandarono a fare il picchetto d’onore al suo matrimonio con Rita dalla Chiesa. Mi avvicinai, tolsi il berretto e Fabrizio riconobbe il ragazzino che si era esibito. Ricordo la sua grande risata e l’abbraccio”.

E fu allora anche grazie a Fabrizio Frizzi che oggi Alessandro Greco è un marito felice e un padre orgoglioso. Lo scorso anno ha mostrato sui social il primo grande traguardo del figlio Lorenzo. Classe 1989, ha ottenuto la lode durante la discussione della tesi in European Economy. Ma non si esclude un percorso sulle orme del padre, Lorenzo – oltre a essere bello in modo assurdo – è anche il frontman di una band e un modello.