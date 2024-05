Che fine ha fatto Gianfranco Vissani

Fonte: IPA Gianfranco Vissani

Passano gli anni ma Gianfranco Vissani resta uno degli chef migliori in Italia. Classe 1951, è stato un pioniere della cucina in televisione: uno dei primi esperti del settore a fare la differenza sul piccolo schermo negli anni Novanta. Ha preso parte a diversi programmi: Unomattina, Domenica In, Linea Verde, La prova del cuoco, solo per citarne alcuni, lasciando il segno con il suo stile e la sua determinazione.

Cosa fa oggi lo chef Gianfranco Vissani

Da qualche anno Gianfranco Vissani non ha più un ruolo fisso in televisione ma non mancano le ospitate sporadiche. Lo chef porta dunque avanti la sua attività nella ristorazione anche se nel 2023 il suo Casa Vissani di Baschi in provincia di Perugia è stato declassato da tre a due forchette nell’ultima guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso. Per un punto il Gianfranco nazionale ha perso il massimo punteggio: ha ottenuto un totale di 89 contro i 91 dello scorso anno (uno in meno per la cucina – da 46 a 45 – e uno in meno per la cantina – da 46 a 45).

“Evviva il sensazionalismo”, ha dichiarato Vissani riferendosi al “clamore” mediatico della sua retrocessione. “Casa Vissani, come ha sempre fatto, continuerà a offrire ai propri clienti una ristorazione di grande livello, con prodotti di assoluta eccellenza, nonostante una forchetta in meno del Gambero rosso – ha poi assicurato – Una forchetta in più o in meno a Casa Vissani sicuramente non risolve il problema dell’onestà intellettuale che spesso difetta nel nostro mondo. Visto che, secondo noi, siamo molto più giudicati per quello che diciamo che per quello che realmente facciamo e offriamo come servizi al cliente”.

Nonostante il su impegno e la sua devozione in cucina, chef Vissani ha ribadito in un’intervista rilasciata a Libero che la “ristorazione è finita”. A detta di Gianfranco la gente non mangia più bene, i ragazzi si ingozzano di junk food e le ricette sono tutte uguali: non è più come un tempo, quando si aveva voglia di fare con passione questo lavoro, tanto da svegliarsi all’alba finendo alle 2 del mattino, come ricorda Vissani.

Esattamente come ha fatto Gianfranco Vissani, senza lamentarsi perché c’era la voglia di imparare il più possibile. Oggi, precisa il ristoratore, bisogna provare a chiederlo a un giovane di fare orari del genere: “Ti saluta e va via”, ha fatto notare Vissani. “La ristorazione è finita. È inutile che ci giriamo attorno. Non ci sono soldi in circolazione. Lo dice anche Briatore: il cassetto è vuoto, il personale costa soldi. Il personale vuole lavorare sei ore e non di più, vuole stare sabato e domenica a casa e vuole divertirsi”, ha ribadito.