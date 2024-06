Fonte: ANSA Larissa Iapichino e Zaynab Dosso

Sono iniziati gli Europei di atletica 2024 a Roma. Di seguito riportiamo il programma completo, elencando inoltre gli italiani in gara in questa attesissima manifestazione. Del resto non si vive di solo calcio, anche se poco dopo il termine di questa manifestazione inizieranno proprio gli Europei di calcio per la nazionale di Spalletti.

Europei di atletica leggera 2024, il programma

Non è corretto parlare degli Europei di atletica leggera 2024 come delle prove generali per le Olimpiadi di Parigi. È vero però che molti atleti prenderanno parte a entrambe le manifestazioni. Svariate le reti che trasmettono il grande evento di Roma, visibile in chiaro sulla Rai.

Si parte il 7 giugno e si termina il 12 giugno. Ecco il programma completo:

Venerdì 7 giugno

09:35 – Qualificazioni di Lancio del disco maschile;

09:40 – 100m di Eptathlon;

10:03 – Qualificazioni di Getto del peso femminile;

10:10 – Batterie di 100 Ostacoli;

10:40 – Batterie di 110 Ostacoli;

11:10 – Qualificazioni di Salto triplo femminile;

11:35 – Salto in alto di Eptathlon;

11:45 – Batterie di 1.500 metri femminili;

12:15 – Qualificazioni di Lancio del disco femminile;

12:20 – Batterie di 800m maschili;

12:55 – Qualificazioni di Salto in lungo maschile;

13:05 – Batterie di 3.000 siepi femminili;

18:35 – 20 km femminile di Marcia;

18:40 – Getto del peso di Eptathlon;

19:55 – Qualificazioni di Getto del peso maschile;

20:30 – Qualificazioni di Salto in alto femminile;

21:00 – Finale di Lancio del disco maschile;

21:10 – Batterie 100m maschili;

21:33 – Finale di Getto del peso femminile;

21:45 – 200m di Eptathlon;

22:20 – Finale di 4×400 mista;

22:40 – Finale di 5.000 metri femminili.

Sabato 8 giugno

10:05 – Lancio del martello maschile;

10:10 – Batterie di 3.000 siepi maschili;

10:40 – Qualificazioni di Salto con l’asta femminile;

10:50 – Batterie di 100m femminili;

11:45 – Batterie di 400m maschili;

12:10 – Eptathlon, salto in lungo;

12:20 – Batterie di 400m femminili;

18:00 – Marcia 20km maschile;

18:05 – Eptathlon, lancio del giavellotto;

19:50 – Semifinale di 800m maschili;

20:06 – Finale di Salto in lungo maschile;

20:12 – Semifinale di 100 ostacoli;

20:38 – Semifinale di 110 ostacoli;

21:02 – Finale di Getto del peso maschile;

21:10 – Semifinale di 100m maschili;

21:37 – Finale di Lancio del disco femminile;

21:47 – 800m di Eptathlon;

22:08 – Finale 100 ostacoli;

22:18 – Finale 110 ostacoli;

22:28 – Finale 5.000 metri maschili;

22:53 – Finale 100m maschili.

Domenica 9 giugno

09:00 – Mezza maratona maschile;

30 – Mezza maratona femminile;

10:05 – Qualificazioni di Lancio del martello femminile;

10:45 – Qualificazioni di Salto triplo maschile;

11:35 – Qualificazioni di Salto in alto maschile;

11:50 – Batterie di 200m maschili;

12:40 – Batterie di 400 ostacoli femminili;

13:20 – Batterie di 400 ostacoli maschili;

20:05 – Semifinali di 400m femminili;

20:30 – Finale di Salto in alto femminile;

20:38 – Semifinali di 400m maschili;

21:05 – Semifinali di 100m femminili;

21:11 – Finale di Lancio del martello maschile;

21:21 – Finale di Salto triplo femminile;

21:35 – Semifinale di 200m maschili;

22:04 – Finale di 3.000 siepi femminili;

22:27 – Finale di 800m maschili;

22:36 – Finale di 1.500m femminili;

22:53 – Finale di 100m femminili.

Lunedì 10 giugno

10:05 – 100m di Decathlon;

10:18 – Qualificazioni di Salto con l’asta maschile;

10:25 – Qualificazioni di Lancio del giavellotto femminile;

10:35 – Batterie di 200m femminili;

11:05 – Decathlon, salto in lungo;

11:20 – Batterie di 1.500m maschili;

11:50 – Batterie di 800m femminili;

12:40 – Semifinale di 400 ostacoli maschili;

13:05 – Decathlon, getto del peso;

13:15 – Semifinale di 400 ostacoli femminili;

19:30 – Salto in alto Decathlon;

20:15 – Finale di Salto con l’asta femminile;

21:05 – Semifinale di 200m femminile;

33 – Semifinale di Lancio del martello femminile;

21:40 – Finale di 400m maschili;

21:50 – Finale di 400m femminili;

22:00 – Finale di 3.000 siepi maschili;

22:20 – 400 m di Decathlon;

22:50 – Finale di 200m maschili.

Martedì 11 giugno

09:35 – Decathlon, 110 ostacoli;

10:10 – Semifinale di 800m femminili;

10:30 – Decathlon, lancio del disco;

10:35 – Qualificazioni di Salto in lungo femminile;

10:45 – Batterie 4×400 maschile;

11:15 – Batterie 4×400 femminile;

11:55 – Decathlon, salto con l’asta;

12:00 – Batterie di 4×100 maschile;

12:30 – Batterie di 4×100 femminile;

13:00 – Qualificazioni di Lancio del giavellotto maschile;

19:05 – Decathlon, lancio del giavellotto;

20:35 – Finale di Salto in alto maschile;

20:55 – Finale di Salto triplo maschile;

21:05 – Finale di 400 ostacoli maschili;

21:18 – Finale di 400 ostacoli femminili;

21:30 – Finale di 10.000m femminili;

21:36 – Finale di Lancio del giavellotto femminile;

22:25 – Decathlon, 1.500m;

22:53 – Finale di 200m femminili.

Mercoledì 12 giugno

20:20 – Finale di Salto con l’asta maschile;

20:28 – Finale di Lancio del giavellotto maschile;

20:54 – Finale di Salto in lungo femminile;

21:06 – Finale di 4×400 femminile;

21:19 – Finale di 4×400 maschile;

21:31 – Finale di 800m femminili;

21:44 – Finale di 10.000m maschili;

22:26 – Finale di 1.500m maschili;

22:38 – Finale di 4×100 femminile;

22:50 – Finale di 4×100 maschile.

Gli atleti italiani

Il gruppo azzurro che prende parte agli Europei di atletica di Roma è composto da un totale di 116 atleti. Di questi 63 sono uomini e 53 sono donne. Ecco chi promette di mettersi maggiormente in mostra: