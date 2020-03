Chi è Emma Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci

editato in: da

Emma Quartullo è la figlia di Elena Sofia Ricci, una fra le attrici più amate del cinema italiano. Bellissima, sorridente e piena di energia, Emma è identica alla sua famosa mamma. Classe 1996, è nata dall’amore della star di Che Dio ci aiuti per Pino Quartullo, noto regista. Dopo la fine del matrimonio la Ricci ha sposato Stefano Mainetti, compositore da cui ha avuto la secondogenita Maria.

Emma si è diplomata presso il Liceo classico Tito Lucrezio Caro, in seguito si è iscritta al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre. Durante il suo percorso di studi ha frequentato anche l’Universidad Complutense de Madrid nell’ambito del progetto Erasmus. Tornata in Italia ha svelato alla madre il sogno di diventare un’attrice proprio come lei.

“Studia per lavorare in questo mondo, ma mi ha detto chiaramente che non vuole raccomandazioni”, ha confessato qualche tempo fa a DiPiù, Elena Sofia Ricci. Emma ha già iniziato la sua carriera, collezionando piccoli ruoli, ma importanti. Ha una grande passione per il cinema e questo l’ha portata a lavorare anche dietro le quinte, collaborando con il regista Cristiano Ciliberti.

Per lui è stata assistente di regia durante le riprese del cortometraggio Il dio degli uomini è un barbone e ha realizzato la scenografia di Zebra. In seguito ha recitato nella pellicola Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato e in un episodio di Don Matteo. Fra le passioni di Emma Quartullo, oltre alla recitazione, ci sono la fotografia e la musica. Per anni ha studiato danza e ha una grande predisposizione per tutte le forme d’arte.

Qualche tempo fa Elena Sofia Ricci aveva raccontato la sua preoccupazione per le figlie e in particolare per la primogenita: “Non è bello il mondo che stiamo consegnando a loro – aveva detto a Verissimo -, dal clima al modo di essere. Vanno avanti i furbi, quelli che sgomitano, la meritocrazia non appartiene al nostro Paese, quindi ho paura per loro perché oggi non basta avere un talento, bisogna bussare finché per sfinimento qualcuno non apre”.