IPA Milly Carlucci

Si scaldano i motori per il ritorno in scena di Ballando con le stelle, che da sabato 3 ottobre tornerà ad allietare il sabato sera degli italiani. Nelle ultime settimane d’attesa, Milly Carlucci e il suo team fanno impennare la curiosità degli appassionati del programma tutte le novità dell’edizione 2026 snocciolando a uno a uno tutti i nomi dei protagonisti. Quelli dei giurati sono ancora top secret, mentre per maestri e ballerini qualche carta è già stata svelata.

Le new entry tra i maestri

Mentre pian piano il cast dei ballerini provetti prende forma, anche quello degli insegnanti si delinea con tante novità. La prima new entry di cui si è parlato è Gioia Giovanatti, ex ballerina di Amici e ora pronta a conquistare il pubblico del sabato sera di Rai Uno. Non proprio un esordio per la 27enne romana, che aveva già partecipato allo show nel 2018 come ballerina per una notte in coppia con Gabriel Garko.

Farà il suo ingresso trionfale sulla pista da ballo più amata d’Italia anche Leonardo Lini, talento uscito dalla scuola di Amici. Dopo il talent di Maria De Filippi si è trasferito in Irlanda, e lì è entrato a far parte dell’edizione locale di Ballando con le Stelle, portandosi a casa la vittoria. Sua sorella è Giada Lini, maestra nelle scorse edizioni del programma di Milly Carlucci,

Gli insegnanti confermati

Nikita Perotti è stato il primo insegnante a essere confermato. Il giovane ballerino è reduce dalla vittoria della edizione in coppia con Andrea Delogu, e anche quest’anno darà del filo da torcere agli avversari. Tornerà sicuramente a calcare il palco anche Giovanni Pernice, che due anni fa ha trovato non solo la vittoria ma anche l’amore con Bianca Guaccero. Due successi in un colpo solo proprio nell’anno del suo debutto. Tornano ad aprirsi le porte dello studio Fabrizio Frizzi anche per Erika Martinelli, nel cast del programma dal 2024 e riconfermata. L’anno scorso era in coppia con Rosa Chemical e chissà chi sarà il suo allievo di quest’anno: se Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Alessandro Matri o qualcun altro.

Gli addii (veri e presunti)

Il pubblico più affezionato dovrà però prepararsi anche a qualche addio doloroso. Si sa per certo che mancherà all’appello tra i maestri di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli, insegnante amatissima dai telespettatori e anche dalla giuria. La sua sarà un’assenza più che giustificata però: la ballerina ha annunciato di essere in dolce attesa, ed è per questo che si è presa un giusto momento di stop.

Pare che non vedremo esibirsi sul palco nemmeno Pasquale La Rocca, più volte campione sia in Italia che all’estero. Il motivo del suo forfait pare sia legato al probabile ingresso in giuria di Barbara d’Urso. I due si sono esibiti in coppia lo scorso anno ed avevano instaurato un legame molto intenso. A quanto si dice, la sua partecipazione potrebbe creare un conflitto di interessi nella giurata e per questo si è preferito no riconfermare il ballerino. Ma va detto che sono solo voci non confermate: l’ultima parola spetta sempre a Milly Carlucci.