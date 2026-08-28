Ballando con le Stelle 2026, Alberto Ravagnani decimo concorrente: “Voglio dare voce al mio corpo”

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IPA Alberto Ravagnani concorrente di "Ballando con le Stelle 2026"

L’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle è sempre più vicino e, mentre cresce l’attesa per il ritorno sulla pista da ballo, arrivano anche i nuovi annunci.

Milly Carlucci ha svelato il decimo concorrente del programma: è Alberto Ravagnani, che in questi giorni si sta godendo qualche giorno di relax sulle spiagge della Thailandia. Proprio da lì, l’ex sacerdote e divulgatore ha raccontato la sua emozione per questa nuova avventura e spiegato perché non vede l’ora di iniziare.

“Ballando con le Stelle 2026”, Alberto Ravagnani decimo concorrente

Questa estate Milly Carlucci ci ha svelato un po’ alla volta il cast di Ballando con le Stelle 2026, accompagnando l’annuncio dei concorrenti con una serie di video sui social. Tra volti inaspettati e rumor che hanno trovato conferma, ora è arrivato anche il momento del decimo nome: Alberto Ravagnani.

A raccontare la sua partecipazione è stato lo stesso Ravagnani, che in questi giorni si trova in Thailandia e che proprio da lì ha spiegato, attraverso il consueto video, perché ha scelto di mettersi alla prova sulla pista da ballo.

Il punto di partenza sono due attività che sembrano lontane, ma che per lui hanno qualcosa in comune: “Combattere e ballare sono le due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare. Sembrano opposte ma in realtà sono la stessa cosa: due modi di far parlare il corpo“.

E proprio il corpo e il movimento sembrano essere al centro della sua nuova sfida. “Ho sempre detto tante parole. Ora voglio riappropriarmi del mio corpo e dagli voce”, ha raccontato, spiegando che in Thailandia sta imparando a combattere e che presto dovrà fare lo stesso con il ballo.

L’appuntamento, questa volta, sarà sulla pista di Rai 1: “Tra un po’ sarò su Rai 1 e imparerò a ballare. Ballando con le Stelle arrivo!”.

Alberto Ravagnani, il cambiamento prima di “Ballando con le Stelle”

Con Alberto Ravagnani il cast di Ballando con le Stelle 2026, almeno per il momento, arriva a dieci concorrenti. L’ex sacerdote si aggiunge così a Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno, in una squadra che anche quest’anno, grazie all’occhio attento di Milly, mette insieme mondi e percorsi molto diversi.

Ravagnani arriva sulla pista da ballo dopo aver già attraversato un cambiamento importante nella sua vita: lo scorso febbraio ha lasciato il sacerdozio, raccontando le tante e complesse ragioni della sua scelta e iniziando una nuova fase del suo percorso.

Ora arriva un’altra sfida, molto diversa da quelle affrontate finora. Non più le parole, i video e la comunicazione sui social, ma il corpo, il movimento e una disciplina che, come lui stesso ha raccontato, non ha mai saputo fare. Ed è significativo che abbia scelto proprio Ballando con le Stelle per mettersi alla prova.

Ravagnani sembra quindi pronto a continuare sulla stessa strada: uscire dalle proprie certezze, imparare qualcosa di nuovo e vedere cosa succede quando, per una volta, a parlare non sono più solo le parole ma il corpo.