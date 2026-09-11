Le coppie di Ballando con le Stelle 2026, Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti dopo la vittoria con Delogu

Il maestro campione in carica accanto alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la coppia da battere esiste già, prima della prima puntata

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Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

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Le coppie di Ballando con le Stelle 2026, Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti dopo la vittoria con Delogu
IPA
Milly Carlucci
Chi è NIKITA PEROTTI? Cosa fa AURORA RAMAZZOTTI? Quando inizia BALLANDO CON LE STELLE?

Milly Carlucci ha piazzato il vincitore in carica accanto ad Aurora Ramazzotti. Nikita Perotti ha alzato la coppa a dicembre con Andrea Delogu, adesso lo vedremo in pista con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Prima coppia ufficiale, e subito la più esposta. Annuncio in video sui canali Instagram del programma, con altri cinque abbinamenti nello stesso filmato.

Ventunesima edizione, sabato sera di Rai 1: si apre il 3 ottobre e si chiude il 19 dicembre. Dodici concorrenti in gara, sei maestri assegnati, sei ancora da scoprire col solito contagocce. Metà tabellone resta coperto a tre settimane dal debutto.

Le prime sei coppie di Ballando con le Stelle 2026

Giovanni Pernice guiderà Noemi Bocchi, Giada Lini l’ex calciatore Alessandro Matri. Alla giornalista Manuela Moreno è toccato Carlo Aloia, all’attore Massimo Ghini la new entry Valentina Fiorini. Chiude Gioia Giovanatti con Andy Diaz: il triplista di salti se ne intende, gli manca solo atterrare a tempo. Fuori dal tabellone Alessandra Tripoli, che salta l’edizione perché aspetta il secondo figlio.

Per Nikita Perotti è la terza edizione consecutiva: nel 2024 ballava con Anna Lou Castoldi, l’anno dopo è arrivata la vittoria. Giovanni Pernice ha chiuso le ultime due stagioni sul podio, primo con Bianca Guaccero e secondo con Francesca Fialdini. La sua allieva Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, è entrata nel cast dopo una trattativa lunghissima. Alessandro Matri, primo nome annunciato, arriva con un precedente domestico: la compagna Federica Nargi è finita terza nel 2024. Carlo Aloia, invece, rientra dopo l’infortunio che lo aveva fermato l’anno scorso.

Valentina Fiorini è campionessa bolognese di danze latino-americane e lo scorso anno era in gara a Sognando Ballando con le Stelle. Gioia Giovanatti, 27 anni, romana, arriva da Amici, e il sabato sera di Milly Carlucci lo conosce già: nel 2018 era stata ballerina per una notte con Gabriel Garko.

Aurora Ramazzotti e il maestro campione in carica

Aurora Ramazzotti era stata il secondo nome del cast, annunciato con un video in cui si sottoponeva a un finto provino. A luglio ha sposato Goffredo Cerza in Sicilia, il figlio Cesare è nato nel marzo 2023, e il ballo era già entrato nel racconto social delle nozze. Adesso le tocca l’abbinamento più ingombrante del tabellone: con il vincitore in carica al fianco, la coppia parte con l’etichetta di quella da battere.

Andy Diaz è l’ultimo concorrente ufficializzato e il profilo più lontano dalla pista: triplista cubano naturalizzato italiano, bronzo olimpico a Parigi 2024, campione europeo a Birmingham nel 2026 e due volte campione mondiale indoor.

Gli abbinamenti che mancano e il nodo giuria

Restano senza maestro sei concorrenti: Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi e Alberto Ravagnani. Milly Carlucci ha fatto sapere che le altre coppie verranno svelate a breve, e tra i professionisti già annunciati mancano ancora all’appello Luca Urso e Leonardo Lini.

Confermato, sembrerebbe, Paolo Belli accanto alla conduttrice, dopo che un incidente stradale ne aveva rimesso in discussione la presenza. Sulla giuria, invece, si continua a lavorare di indiscrezioni: nelle ultime settimane sono circolati i nomi di Alberto Matano e Barbara D’Urso, ma la Rai non ha ufficializzato nulla.

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