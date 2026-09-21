Rita Rusic a La Volta Buona, il rumor sul tradimento di Cristiano: “Troppo pigro per due storie”

IPA Rita Rusic

A La Volta Buona oggi si è parlato di sorelle, di famiglia e anche di presunti tradimenti. A finire al centro della conversazione è stata Rita Rusic, ospite in studio da Caterina Balivo, che ha commentato il rumor circolato nelle ultime ore sul compagno Cristiano Di Luzio, più giovane di lei di circa trent’anni.

Secondo quanto riportato online, Cristiano avrebbe un’altra relazione che andrebbe avanti da circa due anni. Rita Rusic non conferma nulla e, anzi, quando le viene chiesto se possa essere vero risponde con una certa ironia: “Spero di no”. Poi aggiunge subito il motivo per cui la notizia le è sembrata poco credibile. Cristiano, racconta, è talmente pigro che portare avanti due storie contemporaneamente sarebbe un impegno considerevole.

Rita Rusic, il rumor scoperto mentre era a New York

Rita Rusic se la prende con calma, “arrivata a una certa età” (con tanto di occhiataccia di Katia Ricciarelli). Ha spiegato di aver ricevuto il link con la notizia mentre si trovava a New York. La prima reazione è stata quindi quella di dubitare di quanto stava leggendo, anche perché l’idea di una relazione parallela durata due anni le è sembrata poco compatibile con il carattere del compagno.

Una volta rientrata in Italia, Cristiano è andato normalmente a prenderla all’aeroporto insieme alla cagnolina. Nessun confronto acceso e nessuna corsa a chiedere spiegazioni. Rita Rusic ha raccontato di aver deciso di aspettare e di affrontare la questione con calma, arrivando a dire che potrebbero parlarne anche dopo qualche giorno.

Flora Canto che era presente in studio, dice che forse sarebbe meglio non rimandare troppo. Secondo lei parlare subito è importante, soprattutto quando in una coppia compare un dubbio di questo tipo. Le donne sul divano insomma, erano più preoccupate della diretta interessata. Rita Rusic tanto per trovare un aggettivo che la descrive è serafica come una studentessa universitaria francese degli anni ’70, e sembra intenzionata a gestire la situazione con i suoi tempi. Sempre che ci sia qualcosa da gestire.

Angelo Perrone e l’avvertimento a Cristiano

A intervenire è anche Angelo Perrone, che racconta di aver avuto un ruolo nella conoscenza tra i due. Cristiano partecipò infatti a un servizio fotografico realizzato prima dell’ingresso di Rita Rusic nella Casa del Grande Fratello. La frequentazione sarebbe nata successivamente.

Perrone, che conosce bene Rita Rusic, chiarisce subito quale sia la sua posizione: da amico, l’ultima cosa che vuole è vederla triste. Un messaggio rivolto chiaramente anche a Cristiano, che in studio viene accolto con qualche sorriso ma resta comunque piuttosto esplicito, una velatissima (ma non troppo) minaccia.

Rita Rusic continua però a mantenere un tono leggero e non dà per certa una storia che, al momento, resta soltanto un rumor. Prima di lasciare lo studio arriva uno scambio che chiude il discorso con una battuta. Caterina Balivo scherza chiedendole se debba scappare dal fidanzato. Rita Rusic risponde senza scomporsi: “No, devo andare dall’avvocato”. Dopo tutto quello che si era appena detto, la precisazione fa inevitabilmente ridere.