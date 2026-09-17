La Volta Buona, pagelle del 17 settembre: Balivo in difficoltà, Zanicchi scatenata con la Ricciarelli (6)

IPA Caterina Balivo

Il tema del giorno della puntata del 17 settembre 2026 de La Volta Buona è stato il tradimento, spesso dibattuto nel salotto di Caterina Balivo. A raccontarsi due star della musica, ovvero Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Le nostre pagelle.

Iva Zanicchi, la verità sul tradimento. Voto: 8

Un aneddoto che Iva Zanicchi ha già raccontato in passato, ma che ha ricordato nuovamente in televisione da Caterina Balivo: la verità sulla prima volta che ha tradito. Se con Fausto, il suo grande amore, è rimasta fedele fino alla fine, per quarant’anni, durante il primo matrimonio ha avuto effettivamente un momento di debolezza, durante la sua tournée in Unione Sovietica. “Ai miei tempi era l’uomo che doveva corteggiare, e la donna doveva farsi corteggiare all’infinito. Io sono della vecchia generazione”.

Ma una volta, con quel nobile russo di nome Sasha, un “ragazzo biondo, alto, bello, con gli occhi azzurri, prestante”, è scoppiata una “specie di passione”. “Era la prima volta che mi succedeva da sposata”. Non è mai successo nulla più di un bacio: l’allora marito della Zanicchi, Antonio Ansoldi, era andato a trovarla prima, per poi rimanere con lei fino alla fine della tournée. Quando si dice il caso… Non ha mai rivisto Sasha, ma sei mesi dopo – lei gli aveva dato il suo indirizzo – arrivò una cartolina da parte del nobile.

Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli, una combo che non lascia scampo nemmeno a Caterina Balivo. Voto: 6

“Non vuole che io parli, vuole parlare solo lei”, sin dai primi minuti abbiamo avuto ben chiaro il tenore della puntata, dopo la “frecciata” della Zanicchi, rivolta a Katia Ricciarelli. Ovviamente frecciata simpatica e leggera, ma Caterina Balivo è stata molto coraggiosa a ospitare questo duo: non hanno mai smesso di punzecchiarsi, come due persone che effettivamente si conoscono da sempre. Peccato solo per la parte su Pippo Baudo, che ha rischiato di mettere davvero in difficoltà la conduttrice, ma ci arriveremo.

Caterina Balivo “pietrificata”: le parole su Pippo Baudo sono di troppo. Voto: N.D.

Abbiamo detto che Caterina Balivo è stata coraggiosa, ma non poteva di certo immaginare cosa sarebbe accaduto nel salotto de La Volta Buona. Visto il tema – tradimenti – Iva Zanicchi non ha perso tempo e ha provato a interrogare Katia Ricciarelli sulla fine della sua storia d’amore con Pippo Baudo. “Chi è stato in definitiva a prendere la decisione di lasciarsi? Io so che sei stata tu, perché anche lui ti tradiva, con una signora abbastanza famosa”.

La Ricciarelli si è mostrata stupita della sua affermazione: “E chi era?”, ma la Zanicchi non ha voluto fare il nome. “Ci siamo lasciati tutti e due, quando due persone non legano più, è arrivato il momento di dire lasciamoci”. Dopo le frasi e le domande (e le dichiarazioni, come quella della Ricciarelli sul matrimonio “nero” con Baudo), si è notato un filo di imbarazzo da parte di Caterina Balivo. “Pietrificata, è scandalizzata”, i commenti divertiti della Zanicchi.

Alla fine la Balivo è quasi riuscita a spostare il discorso, soprattutto dopo che la Zanicchi è tornata sul tradimento con una “donna bellissima” e dopo la replica della Ricciarelli: “Se l’avessi saputo l’avrei menato”. La Balivo è intervenuta subito per evitare di mandare il nome in diretta: “Non voglio nessuna querela da nessuno”. Insomma, è calato il cosiddetto “gelo” in studio. Provvidenziale Catena Fiorello, tra le habituées del salotto della Balivo (e meno male), con il suo “cosa c’è in scaletta?”.

L’emozione di Marina Peroni ricordando Sandro Giacobbe. Voto: 10

Dai tradimenti alle emozioni, pure e semplici: quelle di Marina Peroni, vedova di Sandro Giacobbe che ha condiviso un aneddoto commovente sul momento in cui è tornata a cantare. “Io non riuscivo a pensare di cantare di nuovo, perché per 16 anni mi giravo e incrociavo il suo sguardo. Noi ci capivamo guardandoci, eravamo una cosa sola. Questa estate, con molta delicatezza, il chitarrista di Sandro, Matteo Scarrone, ha provato a riportarmi in sala prove. E ci è riuscito. Poi mi dice: potresti venire il 10 agosto a fare un brano di Sandro?”.

La sua reazione iniziale non è stata di apertura: “Non ce la farei mai a cantarla tutta”. Alla fine, però, si è presentata in sala prove ed è riuscita a cantare fino all’ultimo secondo. “Il giorno prima, il 9, mi arriva un messaggio da Claudia, una mia amica che non sentivo da giugno. Mi ha scritto: ‘Marina, non so tu che valore dai ai sogni, ma io stanotte ho sognato Sandro e mi ha detto di venire da te e di dirti di finire la canzone, e che sta bene'”. Da allora, ne è sicura: lui c’è, ed è sempre con lei.

Il dubbio di Catena Fiorello. Voto: 10

“Sei sicura che prima della puntata non hanno bevuto qualcosa oggi?”, il dubbio di Catena Fiorello dopo il momento “clou” di Iva Zanicchi in studio è stato subito risolto dalla Balivo. “Io prima della puntata le ho lasciate tranquille al trucco”. Una domanda ironica, dopo il comportamento sopra le righe della Zanicchi in studio, per cui ha chiesto scusa.

Tutto è nato dopo le parole della Ricciarelli: “L’unica volta che io avevo l’idea di tradire il mio sposo è stata con un giapponese, ma quando mi sono decisa, mi ha detto: ‘Ah, ma io sono molto stanco, perché sono andato a cavallo'”. Immediata la replica della Zanicchi: “E ha lasciato le p##le sulla sella?”. Subito dopo si è alzata e ha ammesso di aver esagerato: “Chiedo venia, non mi invitare più”. Tanti sorrisi, un filo di imbarazzo per il siparietto, ma un’unica certezza: Iva Zanicchi è unica.

Nathalie Caldonazzo, Ilary Blasi le ha copiato il vestito? Voto: mistero

Le nozze di Ilary Blasi e di Bastian Muller continuano a tenere banco e ovviamente anche oggi si è discusso dei dettagli (precisamente della torta di nozze, un vero e proprio capolavoro di pasticceria). A quanto pare, però, per l’abito si sarebbe ispirata (forse) a un modello che abbiamo già visto, quello di Nathalie Caldonazzo al suo matrimonio, un abito davvero principesco. “Stesso vestito, però vedo che questo mio vestito è stato molto copiato. Ora non so se me l’ha copiato, ma è molto simile: collo alto, in pizzo, manica lunga, gonnone. Infatti ieri mi ha chiamato Nino Lettieri: ‘Oh ma hai visto quanto ci copiano tutti?'”.