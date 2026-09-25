Beautiful, le anticipazioni del 28 settembre 2026: Brooke sempre più tesa. La reazione di Ridge

Ufficio Stampa Mediaset Hope e Brooke in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 28 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 settembre 2026

Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: la ristrutturazione è una copertura, Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla, dice, alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l’amicizia con Ridge e il dovere verso l’azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati. Hope lo sostiene, ma vuole la sua scelta, non un ricatto emotivo. Altrove, al “Giardino”, l’intesa tra Will ed Electra cresce: lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles e il desiderio di rivederla. In sede, Taylor passa da Ridge: ricordano quanto Steffy abbia sempre tentato di unirli e quanto Shandra l’abbia aiutata. All’arrivo di Brooke, Taylor si defila. Ridge coglie un’ansia insolita sul volto di Brooke, ignaro della bomba che lei porta con sé.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.