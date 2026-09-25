Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Brooke in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha ruotato attorno a un colpo di scena aziendale: la ristrutturazione proposta in sede Forrester si rivela una copertura per un’operazione che lascia a Carter la possibilità di conquistare poteri decisionali. Ridge, convinto di firmare solo pratiche fiscali, si trova tradito quando i documenti rivelano il coinvolgimento di Carter; Taylor cerca di ricomporre le tensioni e invoca l’unità, mentre Brooke scopre accidentalmente il piano ascoltando alla porta e si tiene il segreto come leva. Nel frattempo la relazione tra Hope e Carter si fa sempre più intensa e complicata, con Hope tentata dall’idea di restituire spazio e dignità alle Logan; il loro rapporto sfocia in una complicità che rischia di trasformarsi in passione. Sul fronte dei giovani, Will ed Electra vivono una nuova intesa che viene complicata dall’arrivo di Remy, deciso a ricominciare a Los Angeles e a inserirsi nella vita di Electra. Infine Ridge cerca un supporto legale affidandosi a Justin Barber per capire se ci sono i presupposti per fermare la mossa di Carter, preparandosi a uno scontro che potrebbe diventare giudiziario.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Colpo di mano societario: la ristrutturazione maschera una manovra che mette Carter in posizione di controllo sulla Forrester, con conseguenze sull’equilibrio aziendale e familiari.

Brooke smaschera il piano: la scoperta di Brooke alimenta la tensione tra le Logan e i Forrester e porta alla luce il rischio di una rottura irreparabile tra Ridge e i suoi alleati.

Scontro legale alle porte: Ridge si rivolge a Justin Barber per esaminare i documenti e valutare le azioni da intraprendere, preparando la strada a un possibile contenzioso con Carter.

Passione e ricatti emotivi: la complicità tra Hope e Carter evolve in qualcosa di più, mentre Hope cerca di salvaguardare la propria dignità e la sua linea, senza farsi strumentalizzare.

Intrighi dei più giovani: l’arrivo di Remy riaccende tensioni attorno a Electra e Will, con segreti che potrebbero esplodere e mettere in pericolo rapporti e carriere.