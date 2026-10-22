Beautiful, le anticipazioni del 23 ottobre 2026: Brooke cerca di riportare la calma

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge continua a considerare la figlia di Brooke la principale responsabile della vicenda, Steffy affronta Hope e Carter. Ecco le anticipazioni di venerdì 23 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 23 ottobre 2026

Alla Forrester Creations lo scontro prosegue dopo che Carter ha assunto il controllo dell’azienda. Ridge lo accusa di aver tradito la famiglia e di essersi lasciato influenzare da Hope, sacrificando per lei amicizia, onore e integrità. Justin conferma che sarà molto difficile riprendere legalmente la società. Ridge, Steffy ed Eric promettono comunque di reagire e di riconquistarla.

Brooke cerca di riportare la calma e ricorda che Carter è sempre stato il migliore amico di Ridge, invitando tutti a non attribuire ogni responsabilità a Hope. Ridge, però, continua a considerare la figlia di Brooke la principale responsabile della vicenda. Steffy affronta Hope e Carter, accusando Hope di aver manipolato Carter per vendicarsi del licenziamento. Carter ribadisce di aver agito per rendere l’azienda più giusta.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.