Beautiful, le anticipazioni del 27 settembre 2026: Brooke scopre il piano di Carter

Ufficio Stampa Mediaset Hope e Carter in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 27 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 settembre 2026

Alla Forrester, un riassetto pensato per “ottimizzare” le tasse diventa l’arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma l’arrivo di Taylor e la pressione di Steffy lo portano a firmare senza approfondire. Quella firma apre una via legale al controllo dell’azienda. Allo chalet, Hope parla in codice a Brooke: niente reintegro, ma “qualcosa” presto cambierà. In sede, Taylor sente la frattura e richiama all’unità, mentre Ridge promette che chiarirà con Carter “come con un fratello”, ignaro della trappola. Divorato dai sensi di colpa, Carter confessa a Hope che non vede altre strade: la leadership è a un passo. Hope trattiene l’esultanza. Non sanno che Brooke, ferita e lucida, ascolta dalla porta socchiusa: ora conosce il piano.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.