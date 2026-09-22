Beautiful, le anticipazioni del 23 settembre 2026: la scoperta di Carter che sconvolge la Forrester

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Finn e Steffy

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 23 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 23 settembre 2026

Nella puntata in onda mercoledì 23 settembre 2026 (seconda parte dell’episodio 9404, Ep.134) le tensioni alla Forrester Creations restano altissime dopo il licenziamento di Hope. Steffy conferma la propria scelta e sostiene che il comportamento di Hope con Finn abbia reso inevitabile il provvedimento, mentre Ridge e altri membri della famiglia faticano a trovare un punto di mediazione. Eric si dichiara profondamente contrario all’allontanamento, convinto che la decisione sia eccessiva, e Zende prova a difendere la linea e il valore del lavoro di Hope senza però riuscire a scalfire le posizioni di Steffy.

Carter continua a offrire il suo sostegno a Hope: scosso dall’ingiustizia che percepisce, ha individuato una possibilità di intervento legata all’assetto societario che potrebbe cambiare gli equilibri alla Forrester Creations. La scoperta di Carter apre uno scenario di potenziali colpi di scena aziendali, mentre le relazioni personali, in particolare quelle tra Hope, Finn, Steffy e Ridge, restano al centro dei contrasti.

La puntata mette in primo piano la frattura tra motivazioni professionali e questioni di fiducia personale: da un lato la difesa della reputazione e del lavoro creativo, dall’altro il timore che malintesi e sospetti possano compromettere rapporti e carriere. Sarà importante seguire come si evolverà la strategia di Carter e se la famiglia Forrester riuscirà a ricomporre almeno in parte le divisioni interne.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.