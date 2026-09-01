Beautiful, le anticipazioni del 2 settembre 2026: Ridge sfida apertamente Steffy

Ansa Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Brooke svia Steffy che l’ha sorpresa a parlare con Carter e Hope, Ridge approva la linea di gioielli di Ivy. Ecco le anticipazioni di mercoledì 2 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 2 settembre 2026

Colta a parlare in segreto nell’ufficio stilisti con Carter e Hope, Brooke svia Steffy dicendole che stavano discutendo la proposta di espansione di Carter per la Forrester; Steffy considera il piano molto rischioso e, pur stimando tutti Carter, anche Ridge ed Eric hanno delle forti riserve. Hope invece sostiene che sarebbe vantaggioso per l’azienda. Steffy mette in guardia Carter su Hope: secondo lei lo sta sostenendo solo per proteggere la sua linea. Mentre continuano a discutere della proposta di Carter, Eric e Ridge ricevono in ufficio la visita di Ivy ed Electra. Ridge consulta il portfolio della linea di gioielli disegnata da Ivy con l’aiuto di Electra e ne rimane favorevolmente impressionato, tanto che decide di produrla, nonostante Steffy l’avesse precedentemente bocciata.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.