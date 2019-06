Chi è Barbara Fumagalli, la nuova fidanzata di Andrea Damante

editato in: da

Si chiama Barbara Fumagalli la nuova fiamma di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis.

L’ex tronista di Uomini e Donne e affermato dj, dopo la fine della relazione con l’influencer si sarebbe consolato fra le braccia di una ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Lei è Barbara Fumagalli, conosciuta per aver partecipato a diverse puntate del trono classico cercando di conquistare il cuore di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli.

Classe 1990, nonostante sia giovanissima la modella è già stata sposata. Nel 2017 infatti è convolata a nozze con Niccolò Canepa, campione della Supebike, ma il matrimonio è durato solamente pochi mesi. In seguito è approdata a Uomini e Donne e ha svolto il ruolo di tentatrice nel corso di Temptation Island Vip, il reality condotto da Simona Ventura.

Affascinante e bellissima, Barbara Fumagalli è una star di Instagram dove conta migliaia di follower. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, il flirt con Damante sarebbe iniziato da poco tempo. I due si sarebbero incontrati durante un party a Milano e avrebbero raggiunto insieme la casa del DJ. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Giulia De Lellis si è trasferito nella capitale menghina lasciando Verona, sua città natale.

Solo qualche giorno fa Andrea aveva raccontato pubblicamente il dolore per l’addio alla fidanzata, oggi legata ad Andrea Iannone. “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare – aveva confessato -. Mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato e non ho colpe”.

Per ora i diretti interessati non hanno commentato il gossip, mentre sembra confermata la love story fra la De Lellis e Iannone, dopo che la fashion blogger ha pubblicato per sbaglio una foto privatissima su Instagram in cui i due apparivano insieme in un letto.