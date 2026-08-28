Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2026

Ufficio stampe Mediaset Brooke, Ridge, Eric in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 30 agosto al 5 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana appena trascorsa ha visto emergere piani ambiziosi per il futuro della Forrester Creations: Carter propone di trasformare l’azienda in un impero internazionale del lusso, estendendo il marchio ai cosmetici, profumi, accessori e altri beni di prestigio, ipotesi che provoca entusiasmo ma anche forti riserve da parte di Ridge, Steffy ed Eric, preoccupati per i rischi economici e per la possibile perdita dell’identità del marchio. Sul fronte personale, Brooke sorprende Carter e Hope in un incontro intimo nell’ufficio stilisti: i due ammettono una reciproca attrazione e chiedono discrezione per non attirare pettegolezzi, soprattutto da parte di Ridge.

Steffy mette in guardia Carter rispetto al sostegno di Hope, sospettando motivazioni legate alla propria linea, mentre la famiglia continua a discutere degli investimenti necessari per un’eventuale espansione. Nel frattempo Ivy ed Electra presentano una linea di gioielli che convince Ridge, il quale decide di produrla nonostante i dubbi iniziali di Steffy. Infine, un’altra trama emotiva si rafforza: Ridge e Taylor ritrovano complicità e speranza, con Taylor che riceve controlli positivi e beneficia di terapie alternative che la stanno aiutando nel percorso di guarigione.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Espansione aziendale: la proposta di Carter di trasformare la Forrester in una multinazionale del lusso apre un dibattito strategico e finanziario, con Ridge, Eric e Steffy che valutano rischi e opportunità mentre Hope spinge per rilanciare la sua linea.

– Relazione segreta: il bacio tra Carter e Hope e la richiesta di riservatezza a Brooke mettono a rischio equilibri familiari e professionali, con la possibilità che il segreto esploda coinvolgendo Ridge e altri membri della famiglia.

– Tensioni tra linee e alleanze: lo scontro tra chi vuole innovare e chi teme la perdita di identità aziendale crea nuove alleanze e contrasti interni, con Steffy particolarmente sospettosa delle mosse che favoriscono la linea di Hope.

– Nuove proposte creative: la collezione di gioielli presentata da Ivy ed Electra conquista Ridge e potrebbe trovare posto nel portafoglio prodotti della Forrester, nonostante le riserve iniziali.

– Rinascita e salute: il rapporto fra Ridge e Taylor si rafforza e le notizie sui controlli cardiaci positivi e la terapia alternativa offrono uno spiraglio di speranza per il futuro emotivo dei protagonisti.

– Discrezione e rischi di pettegolezzo: la necessità di mantenere il segreto sulla relazione tra Hope e Carter diventa un tema centrale, con Brooke a mediare tra prudenza e verità.