Beautiful, le anticipazioni del 3 settembre 2026: Brooke sorprende di nuovo Carter e Hope

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Brooke sorprende di nuovo Carter e Hope mentre parlano in segreto nell’ufficio stilisti, Carter cerca di convincere Steffy. Ecco le anticipazioni di giovedì 3 settembre 2026.

Brooke sorprende di nuovo Carter e Hope mentre parlano in segreto nell’ufficio stilisti: la conversazione è legata alla proposta di espansione presentata da Carter per la Forrester. Steffy continua a giudicare il piano troppo rischioso, temendo per l’identità del marchio, mentre Hope ne sostiene i potenziali vantaggi. Steffy mette in guardia Carter, sospettando che l’appoggio di Hope possa essere influenzato dalla volontà di proteggere la propria linea.

Durante la stessa giornata lavorativa Eric e Ridge ricevono la visita di Ivy ed Electra: Ridge, dopo aver consultato il portfolio dei gioielli di Ivy con l’aiuto di Electra, rimane colpito e decide di lanciare la produzione, nonostante le riserve iniziali di Steffy. Sullo sfondo resta centrale il tema dell’equilibrio tra innovazione ed eredità del marchio, mentre i rapporti personali tra i protagonisti si intrecciano alle scelte strategiche per l’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.