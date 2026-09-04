Anticipazioni La Notte dei Serpenti 2026, scaletta e ospiti del concertone condotto da Elettra Lamborghini

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IPA La Notte dei Serpenti, Elettra Lamborghini ed Enrico Melozzi

La Notte dei Serpenti è diventata una buona abitudine per i telespettatori di Rai1: quarta edizione e la stessa, bellissima ostinazione di partire dai canti più antichi dell’Abruzzo per portarli dritti dentro la musica di oggi. Dietro c’è sempre il Maestro Enrico Melozzi, che l’ha immaginata e continua a dirigerla; davanti, stavolta, una padrona di casa che di timidezza ne ha davvero poca, Elettra Lamborghini. Segnatevi la data: venerdì 4 settembre, in prima serata su Rai 1.

La Notte dei Serpenti, la scaletta e i cantanti sul palco

Il cartellone mette insieme generazioni che raramente si incrociano nella stessa serata. Ci sarà Patty Pravo, che non ha bisogno di presentazioni, e Raf, grande certezza in serata come queste. Poi Baby K, le Bambole di Pezza, Clementino con la sua verve, Mr. Rain e Antonia.

Nessuno però salirà lassù da solo: ad accompagnarli c’è l’Orchestra dei Serpenti, guidata dallo stesso Melozzi, con un coro formato interamente da donne di ogni età. È un dettaglio che sulla carta sembra piccolo e che invece, dal vivo, cambia completamente il colore delle canzoni. Intorno si muove un piccolo esercito: oltre cento artisti abruzzesi tra orchestrali, performer e ballerini, mentre nello spazio davanti al palco si sistemeranno cinquecento coristi folkloristici pronti a far vibrare l’aria.

Il filo che tiene insieme tutto resta lo stesso delle scorse edizioni: far dialogare la memoria con il presente. I canti della tradizione musicale abruzzese tornano con arrangiamenti mai sentiti prima, che però non tradiscono mai i testi in dialetto né la loro poesia. Quest’anno il gioco si spinge anche più in là, dall’elettronica fino alle suggestioni visionarie di Gabriele D’Annunzio. Una scelta di campo, viste le origini del Poeta, che arricchiscono la serata già piena di musica.

Ospiti e dove vedere il concertone in tv e nel mondo

Tra gli ospiti spicca Gabriele Cirilli, che porterà la sua comicità sempre generosa, affiancato dal soprano pescarese Carmela Remigio. E poi due orgogli tricolori: Le Farfalle, la squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare, e la Banda dell’Esercito, settantotto musicisti diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

Chi vive lontano dall’Italia non resta fuori dalla festa. Il concerto viaggerà in tutto il mondo grazie a Rai Italia, con la possibilità di riascoltare i canti popolari accanto alle hit dei protagonisti, e sarà diffuso anche in Eurovisione e su RTV San Marino, sul canale 550. Il direttore generale Roberto Sergio ha spiegato la scelta come una conferma della vocazione europea dell’emittente, un modo per portare identità e cultura dei territori oltre i confini nazionali.

Un’ultima cosa che fa piacere ricordare: l’evento è gratuito, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e dal presidente Marco Marsilio, realizzato insieme al Consiglio regionale, al Comune di Pescara e a quello di Teramo. Alla parte corale collaborano l’Associazione Cori d’Abruzzo Chorus Inside e la Federazione Cori Italiani, realtà che da anni tengono in vita il canto d’insieme in tutta la penisola. La produzione è firmata Orchestra Notturna Clandestina per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, la regia è di Salvatore Perfetto e il light design di Ivan Pierri.