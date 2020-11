Fabio Fazio compie 56 anni: chi è la moglie Gioia Selis

editato in: da

Tante trasmissioni televisive, da Quelli che il calcio passando per Sanremo fino a Che tempo che fa: Fabio Fazio compie 56 anni, infatti è nato il 30 novembre del 1964.

La sua è una carriera sfavillante, iniziata in radio per approdare nel 1983 in televisione al fianco di Raffaella Carrà in Pronto Raffaella e segnata da grandi successi personali.

Sul fronte vita privata di Fabio Fazio non si conosce molto, come capita con numerosi personaggi dello spettacolo, è riservato. Si sa, però, che vive una lunga storia d’amore, infatti lui e la moglie Gioia Selis sono convolati a nozze 26 anni fa, nel 1994, e dalla loro unione sono nati due figli: Michele nel 2004 e Caterina nel 2009.

Come Fazio, anche la moglie è ligure: è nata infatti a Savona l’8 febbraio del 1968, segno zodiacale Acquario. Una famiglia conosciuta in città: il padre era molto noto per la professione di medico, ma anche per il fatto di essere stato tra i fondatori della società sportiva cittadina di pallanuoto: la Rari Nantes Savona.

Fabio Fazio e Gioia Selis si sono sposati il 23 luglio del 1994 nella chiesa di San Martino a Borgio Verezzi, alla cerimonia avevano preso parte molti dei colleghi di lavoro del presentatore che, all’epoca, era impegnato alla conduzione di Quelli che il calcio, trasmissione che gli ha regalato la grande fama e che ha condotto dal 1993 alla stagione 2000/2001.

Una vita riservata e lontana dai riflettori, eccezion fatta per le uscite pubbliche nelle quali la si vede al fianco del marito, Gioia Selis però una volta ha preso parte a un film insieme a Fazio. Si tratta di Pole Pole, commedia datata 1996, diretta da Massimo Martelli e con scopi benefici, infatti tutti i ricavi sono stati destinati alla Amref: fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca.

Per Fazio questo non è stato l’unico esperimento come attore, l’anno dopo ha preso parte alla miniserie Un giorno fortunato sempre diretto da Massimo Martelli.

Nel corso della sua carriera il presentatore ha lavorato in tantissimi show televisivi sempre ottenendo grande successo e numerosi premi, in particolare Telegatti che ha vinto per Quelli che il calcio, Anima mia, come Personaggio maschile dell’anno (per ben 4 volte), Festival di Sanremo e Che tempo che fa.