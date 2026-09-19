Anticipazioni BYD, ospiti e scaletta del 19 settembre: è la serata di Achille Lauro

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Ansa Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Ci siamo, stasera si replica. Dopo l’emozione della prima puntata, i BYD Music Awards 2026 tornano questa sera, sabato 19 settembre, in prima serata su Rai1 con la seconda e ultima serata dall’Arena di Verona. Se ieri vi siete goduti lo spettacolo dal divano, preparatevi: il meglio, come spesso accade, potrebbe arrivare proprio alla fine.

Quest’anno poi non è un’edizione qualunque. La manifestazione compie vent’anni: era il 2007 quando tutto è cominciato, e da allora su quel palco sono passati più di 600 artisti e sono stati consegnati oltre mille premi. Numeri che raccontano bene quanto questo appuntamento sia diventato una piccola tradizione per chi ama la musica italiana.

BYD Music Awards 2026: gli ospiti della seconda serata all’Arena di Verona

A fare gli onori di casa ritroveremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada, una coppia che ormai conosciamo a memoria: per loro è la quindicesima volta insieme alla conduzione, davanti a un’Arena esaurita da mesi. La loro complicità è uno di quei punti fermi che fanno sentire a casa.

Veniamo alla parte che vi interessa di più: chi vedremo stasera? Il cast del 19 settembre mescola generazioni e generi in un modo che è difficile non amare. Tra i Big della canzone ci saranno Giorgia, Elisa, i Negramaro, i Pooh, Riccardo Cocciante, Il Volo, voci che accompagnano da anni le nostre vite.

Accanto a loro, spazio ai nomi che dominano le classifiche e le playlist: Achille Lauro, Anna, Geolier, Madame, Irama, The Kolors, Tommaso Paradiso, Luchè, Fred De Palma, Sal Da Vinci, Sayf e Tonypitony. E per chi ha voglia di sorridere, sul palco sale anche Enrico Brignano, che ritira un premio speciale.

Scaletta e premi del 19 settembre: cosa aspettarsi dalla finale

Sulla scaletta della serata, l’ordine esatto delle esibizioni lo scopriremo in diretta, ma la struttura è ormai collaudata: canzoni, premiazioni e sorprese si alterneranno per tutta la serata. Il bello di questo evento è che i riconoscimenti non si basano su giurie o voti, ma su risultati concreti. A contare sono le certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, cioè quello che il pubblico ha davvero ascoltato e comprato.

Saranno premiati gli album che hanno raggiunto l’Oro, il Platino e il Multiplatino, insieme ai singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2025 e settembre 2026. Grande attenzione anche ai concerti e ai tour: chi ha superato le 100mila presenze porta a casa l’Oro, chi ha oltrepassato le 200mila il Platino, e chi è andato oltre le 300mila il prestigioso Diamante. Come da tradizione, non mancheranno i Premi Speciali dedicati a chi ha lasciato un segno profondo nella nostra musica.

Il nuovo nome della manifestazione arriva da BYD, naming partner di questa ventesima edizione, che accompagnerà gli artisti durante le serate con una flotta di auto dedicata. Lo spirito del marchio, “Build Your Dreams”, si sposa bene con una festa che celebra chi ha trasformato passione e tenacia in successi condivisi da milioni di persone.

Lo show è prodotto da FriendsTv per Rai, mentre Rai Radio 2 e Radio Italia sono le radio ufficiali. Non resta che mettersi comodi, dalle 21,30 circa su Rai1, magari con qualcuno accanto con cui canticchiare i ritornelli. Stasera l’Arena si accende di nuovo, e sarà un piacere esserci, anche solo da casa.