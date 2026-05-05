Chi è Bianca Genovese, la fidanzata di Sayf

Ballerina e star dei social, Bianca Genovese è la fidanzata di Sayf, il rapper che ha conquistato Sanremo 2026.

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IPA Sayf

Bianca Genovese è la compagna di Sayf, il rapper genovese che ha spopolato a Sanremo 2026 e che ha conquistato anche il pubblico del Concertone del Primo Maggio a Roma.

Chi Bianca Genovese, l’amore di Sayf

Riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata, qualche tempo fa Sayf aveva ammesso di essere innamorato. Durante un’intervista a Domenica In aveva confermato a Mara Venier di aver trovato la felicità accanto a Bianca Genovese.

“Chi è che ti piace tanto?”, aveva chiesto la conduttrice in quell’occasione. “Sono circondato da tante persone, la mia ragazza, la mia mamma, la canzone è dedicata a tutti loro”, aveva replicato il cantante, che poco prima di abbandonare lo studio si era rivolto alla telecamera, salutando la fidanzata a casa: “Ciao amore”, aveva detto.

Ma chi è Bianca Genovese? Ballerina, ligure come Sayf, Bianca è una star su Tik Tok e Instagram dove conta migliaia di follower. Impegnata nel mondo della danza, non ha mai fatto mancare il suo sostegno al rapper. Durante Sanremo era sbarcata nella città insieme a lui ed era apparsa nel teatro Ariston durante le prove.

Dopo la vittoria di Sal Da Vinci aveva sottolineato su Instagram come Sayf fosse il “vincitore morale” della kermesse. Non solo, la coppia era stata poi paparazzata a Portofino, fra baci e una profonda sintonia. L’ultima dedica d’amore è arrivata doo il Concertone del Primo Maggio.

Bianca ha infatti condiviso uno scatto su Instagram in cui i due si guardano con amore, prima dell’inizio del live. Nella foto successiva vediamo un messaggio scritto dall’artista: “Vorrei dormire con te, perché domani devo andare a Milano. Mi manchi tanto, ti amo tanto”, si legge.

L’altra donna nella vita di Sayf

Bianca Genovese non è l’unica donna importante nella vita di Sayf. Il cantante infatti è legatissimo a sua madre che l’ha accompagnato a Sanremo 2026 ed è persino salita sul palco dell’Ariston.

“Mio figlio mi ha fatto una sorpresa – aveva raccontato la signora Samia Ghariani -: è venuto a prendermi in platea, dove ero seduta, e mi ha portato sul palco”. Un momento per cui ancora la gente la ferma per strada: “Mi dicono: ‘Complimenti signora, lei e suo figlio ci avete fatto emozionare'”.

“Quando Adam si stava giocando la vittoria finale con Sal Da Vinci, ho creduto veramente che potesse vincere – aveva spiegato -. Ma comunque va bene così, non posso lamentarmi perché anche il secondo posto è un grande traguardo”.

Madre tunisina e padre italiano, Sayf è cresciuto fra Rapallo e Santa Margherita Ligure, grazie ai grandi sacrifici della sua mamma, che si è sempre preso cura di lui dopo la separazione dei genitori.

“Guardo il Festival di Sanremo da quando vivevo ancora in Tunisia – aveva spiegato la donna -. Nel 1984, lo ricordo come se fosse ieri, fui ‘conquistata’ da Eros Ramazzotti, da ”Terra promessa”. In quella canzone, Ramazzotti cantava ‘Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all’America’” ha ricordato. “Ma io, che mi identificavo in quel brano, cambiavo le parole e cantavo ‘Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all’Italia’. Quella canzone per me fu molto importante perché io avevo vent’anni e vedevo l’Italia come la mia ‘terra promessa’”.