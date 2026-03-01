Mariella Nava su Sanremo 2026: “Quello che conta inizia adesso. Ecco chi sentiremo ancora”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ditonellapiaga a Sanremo 2026

Mariella Nava è una delle cantautrici italiane più raffinate e sensibili alle tendenze che cambiano. Lei dell’Ariston ha una grande esperienza, perché su quel palco è salita più volte, anche con ruoli diversi.

Alla luce della serata finale di Festival di Sanremo 2026 e della classifica completa che ha visto trionfare Sal Da Vinci con Per sempre sì, Mariella Nava ha commentato per noi il podio della kermesse dandoci alcuni interessanti spunti di lettura.

Si sono aggiudicati un posto nell’ambita cinquina finale:

Sorprendente? Forse non molto, ma vediamo cosa ne pensa Mariella Nava.

Lo avevi previsto, Sal Da Vinci ha vinto il Festival: che ne dici?

Sì, lo avevo previsto perché Sal Da Vinci veniva da un successo indiscusso e in genere quando si arriva così alla kermesse, il pubblico conferma e conclama. In più mostrava di cantarla con forza e di crederci tanto e molto pubblico si sarà sentito trascinato e coinvolto.

Sayf secondo, anche lui era tra i tuoi preferiti….

Sayf ribadisco che sia il vincitore reale e la sorpresa che funzionerà tanto insieme a Ditonellapiaga.

Invece solo due donne nella top 5: ti è spiaciuto?

Beh almeno quest’anno ne abbiamo due: Arisa e Ditonellapiaga. È già un bel risultato! E poi il Sanremo che conta e che resta parte adesso. Il prossimo anno sono certa che vincerà una donna.

Nicola Vivarelli

Cosa ti ha più emozionato di questo festival?

Di questo Festival mi è piaciuto il senso di amicizia e di solidarietà che traspariva tra i colleghi

C’ è stato un clima disteso e divertito. Spero che la musica tutta ne tragga vantaggio.

Quali brani rimarranno oltre il Festival?

Anche qui ho già espresso il mio parere. Secondo me Sayf e Ditonellapiaga partiranno fortissimi nelle radio poi piano piano sbucheranno risalendo Tommaso Paradiso, RAF, Fulminacci e Niccolò Filippucci dalle Nuove Proposte.