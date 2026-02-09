Sanremo 2026, Sayf canta Tu mi piaci tanto. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Sayf, il testo di "Tu mi piaci tanto", il brano di Sanremo 2026

Al suo debutto a Sanremo 2026, Sayf arriva con una voce già riconoscibile per una parte della nuova generazione. Un artista che parla con il linguaggio del presente, ma che affonda le radici in una scrittura più classica, attenta alle parole e al modo in cui raccontano il mondo.

Con Tu mi piaci tanto arriva sul palco dell’Ariston scegliendo un titolo diretto, quasi quotidiano, che però rivela bene il suo modo di fare musica: semplice in superficie, più stratificato sotto e in grado di tenere insieme immediatezza pop e sensibilità cantautorale.

Sayf, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Tu mi piaci tanto è il brano che accompagna Sayf al suo esordio sanremese: un pezzo che parte dal quotidiano, si allarga gradualmente e nasce come un’istantanea.

Il titolo, che è stato presentato durante Sarà Sanremo con Carlo Conti, anticipa un pezzo che evidenzia in modo particolare il suo modo di scrivere: diretto, attento alle parole e ancora in dialogo con una tradizione cantautorale.

Per Sayf l’amore, tra i temi del suo brano, funziona da punto di partenza, una lente attraverso cui leggere le persone, le relazioni e ciò che accade intorno. “Come le altre canzoni che scrivo mi piace pensare che sia la fotografia di un momento. Prende tutto quello che mi circonda sia a livello personale, che a livello sociale. C’è anche l’amore perché è una costante. Viene usato per descrivere”.

C’è poi un rapporto molto personale con il senso del brano, che lui preferisce lasciare aperto. Piuttosto che chiuderlo in un’unica chiave di lettura, lo affida a chi ascolta, come una frase che ognuno può portare con sé.

In questo contesto richiama Rino Gaetano: “Se mai qualcuno capirà sarà senz’altro un altro come me”. E aggiunge: “Mi auguro che chi la capisce sia come me”.

In anteprima, Sayf ha scelto di svelare una parola del testo: Tenco. Un riferimento che richiama un cantautorato libero e irriverente, in grado di parlare al presente anche decenni dopo e che, a Sanremo ha saputo dare tanto.

Sayf, il testo di “Tu mi piaci tanto”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale