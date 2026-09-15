Affari Tuoi, Stefano De Martino come Maria De Filippi. La profezia sulla partita

IPA Stefano De Martino

Uno show nello show: la puntata del 15 settembre di Affari Tuoi si è aperta nel segno di colei che ha avuto un ruolo di rilievo nel lanciare la carriera di Stefano De Martino. “Questa è la storia…” è il marchio di fabbrica di C’è Posta per Te, della sua conduttrice, Maria De Filippi. E Stefano De Martino ha omaggiato Maria raccontando la storia del concorrente, Samuele, veterano del programma, con Simona, con cui sta per compiere quasi 20 anni insieme.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 15 settembre

“Dopo 35 puntate, Samuele dalla Toscana, iper veterano: abbiamo aspettato abbastanza”, con queste parole Stefano De Martino ha iniziato la puntata del 15 settembre 2025. Il primo pacco scelto è stato il numero 13: Samuele, che viene da Castelfranco di Sotto, dove si è trasferito per amore di Simona, in studio con lui, ha parlato della loro storia d’amore, sostenuto dal conduttore.

“Ho letto la vostra storia”, ha detto De Martino. “Provo a raccontarla, seguite e non mi distraete. Loro si conoscono facendo gli animatori; tu eri il Gatto e la Volpe di questo duo, ma lei aveva un altro duo, Topina e Nuvoletta”. Poi, però, Samuele si è ritrovato a dover chiedere aiuto per una serata di Capodanno: ha chiesto il supporto di Topina, che ha portato con lei Nuvoletta.

In sottofondo, in questo intreccio narrativo, non poteva mancare decisamente la sigla di C’è Posta per Te, con il gancio di De Martino: “Questa è la storia di Topina, Nuvoletta, il Gatto e la Volpe: è Capodanno, ci si diverte, un bicchiere di vino tira l’altro. Con Nuvoletta c’è stato un colpo di fulmine”. Non molti possono dire di aver sentito raccontare la propria storia su Rai1, in stile C’è Posta, ad Affari Tuoi, con il conduttore che, tra pochi mesi, salirà sul palco dell’Ariston. E, chissà, magari potrebbe portare con sé per una serata proprio la “costante” della sua vita, Maria stessa.

Quanto ha vinto

La partita di Samuele è stata degna di un iper veterano dello show: il primo pacco scelto è stato quello di un euro, ma il suo percorso non è stato affatto così semplice, tanto da aver avuto bisogno anche del mantra nei primi tiri. De Martino è intervenuto in suo favore, con la sua “intercessione”, ma la partita non è stata favorevole, anzi. Via 200mila euro, 100mila euro; uno dopo l’altro, sono stati trovati diversi pacchi rossi.

“La partita la fa un pacco”, il commento del concorrente, che rimarrà nel cuore degli spettatori di Affari Tuoi per la sua simpatia e per una partita che ci ha tenuti sulle spine fino alla fine. A sette pacchi dalla fine, sono rimasti solo due pacchi rossi (quello da 15mila e 300mila euro) e troppi pacchi blu: ben cinque.

“Sento odore di geografia stasera”, purtroppo l’ennesimo pacco rosso è stato quello da 300mila euro. Immediata la chiamata del Dottore, ma la partita è ormai andata: nel pacco numero 7 aveva 50 euro. Si è dunque arrivati alla Regione Fortunata, e così De Martino si è rivelato profetico. La prima Regione scelta è stata la Valle d’Aosta, la seconda l’Emilia-Romagna. Purtroppo, la Regione Fortunata del 15 settembre 2026 era il Trentino Alto Adige.