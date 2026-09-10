Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Non abbiamo corso il rischio”. Persi 300mila euro

Una puntata ad alta tensione, in cui il podio è rimasto intatto a lungo: la partita di Daniele ad "Affari Tuoi" e le insidie del Dottore

IPA Stefano De Martino

A giocare nella puntata del 10 settembre di Affari Tuoi è stato Daniele, il pizzaiolo a cui Herbert Ballerina non ha mai dato troppo credito, sebbene in modo simpatico: al fianco del concorrente in studio la sua dolce metà Nicole. La partita non è stata priva di colpi di scena, tra pacchi blu e rossi: ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 10 settembre

Da ben 29 puntate Daniele è stato presente ad Affari Tuoi, per la regione Marche, quindi ben prima del trasferimento milanese del programma: a condurlo verso il suo percorso è stato Stefano De Martino, il conduttore del game show che è tornato in onda da poche serate. Daniele lavora per uno chef stellato. In studio a sostenerlo c’è stata la moglie Nicole, con cui sta insieme da ben 18 anni (e sono sposati da 12 anni). L’obiettivo della famiglia? Una bella cameretta per il figlio, Vasco Maria.

La partita si è svolta inizialmente in modo equilibrato, tra pacchi blu e rossi, fino a quando non è arrivato il momento della prima telefonata al Dottore, Pasquale Romano, lievemente nostalgico nei confronti della vecchia location. “Però si sta ambientando, mi arrivano racconti delle sue serate milanesi. Stia attento che la tengo d’occhio”, ha replicato prontamente De Martino al telefono, per poi svelare un retroscena simpatico su Tommasino, che ha preso il posto di Gennarino.

“Ho saputo che anche Tommasino ha i suoi scheletri nell’armadio, ma da fonti attendibilissime abbiamo scoperto che è già fidanzato, con Luisella, che ha dichiarato a un noto settimanale di gossip che non sapeva nemmeno della sua partecipazione ad Affari Tuoi“.

Quanto ha vinto

Rifiutata la prima offerta del Dottore, è arrivata ben presto la seconda: il podio è rimasto intatto, con 300mila, 200mila e 100mila euro ancora tra i pacchi disponibili. Rifiutato anche il cambio, il primo passo falso è arrivato quando ha scoperto il pacco rosso da 200mila euro. A quel punto l’offerta del Dottore è stata di 25mila euro: “Giocando mi vengono in mente le parole di mio padre; accontentati”.

Alla fine, però, avendo ancora diversi pacchi rossi a disposizione, ha deciso di tritare l’assegno e rifiutare. Una partita ad alta tensione: verso la fine, è rimasto con sei pacchi, due blu (da 50 e 200 euro), e quattro pacchi rossi, ovvero Contropacco, 30mila, 100mila e 300mila euro.

“La partita si regge su quei 300mila euro”, tolti i 100mila euro, il Dottore ha proposto 40mila euro per un tiro. “Una cifra importante”, ha commentato, cercando anche sostegno dalla moglie. “Ci sono ancora i 300mila euro in ballo…”. Ma i numeri e gli aneddoti sono finiti (è rimasto solo l’8, il giorno di nascita).

“Un’occasione più unica che rara, ma è anche vero che l’ultimo tiro della partita è il più delicato”, così De Martino ha provato a traghettare il concorrente durante la scelta finale. Sono rimasti due pacchi: quello blu da 200 euro, quello rosso da 300mila euro e nel mezzo la proposta del Dottore: 50mila euro. “Questa cameretta s’ha da fare”, la replica di Stefano dopo che il concorrente ha accettato l’offerta. “Dall’altro lato del telefono quel malefico dottore ti ha guardato poggiare le mani su 300mila euro per tutta la sera: non abbiamo corso il rischio“. Nel pacco scelto fin dall’inizio Daniele aveva 300mila euro. Ma la scelta, alla fine, è ricaduta su quel “pacco di serenità per la famiglia”, senza sapere cosa aveva in serbo il destino.