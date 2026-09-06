Affari Tuoi, De Martino da applausi: “Siamo tornati”. Poi saluta commosso Gennarino

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Dopo la lunga pausa estiva, torna l’appuntamento con Affari Tuoi: la nuova stagione del game show è partita col botto, tra novità, una gara avvincente e un padrone di casa, Stefano De Martino, in forma smagliante.

Stefano De Martino e l’ovazione del pubblico

Pantaloni neri, camicia bianca e cravatta: con l’outfit classico a cui ci ha abituati, Stefano De Martino ha fatto il suo ritorno nello studio del game show di Rai1 dopo la pausa estiva. “Buonasera dagli studi di via Mecenate in Milano. Comincia una nuova puntata di Affari Tuoi: saluto tutti, il pubblico in studio, a casa, i pacchisti. Siamo mancati quanto, un mese? Siamo ritornati”, racconta mentre il pubblico lo accoglie con un fragoroso applauso.

Pochi minuti dopo, la presentazione di un nuovo, improbabile pacchista: “Buonasera a tutti, io sono Lino Panno, vengo dal Piemonte più precisamente da una frazione di Barolo che si chiama Un Quartino”, ironizza Herbert Ballerina, dimostrando di essere tornato (anche lui) in forma smagliante.

L’ingresso di Tommasino e il saluto commosso a Gennarino

Non mancano le novità di stagione, illustrate dallo stesso Stefano De Martino: il conduttore, proprio a inizio puntata, ha infatti sottolineato che lo show va in onda da uno studio nuovo di zecca in via Mecenate, a Milano. La trasmissione ha inoltre detto addio all’adorabile Gennarino, chiamato a godersi la meritata “pensione”: al suo posto, Tommasino, nipote d’arte del suo predecessore. Annunciato da una simpatica carta d’identità, il cagnolino risulta infatti figlio della sorella di Gennarino, e ha da poco compiuto un anno.

Con una colorata bandana azzurra al collo, Tommasino arriva scondinzolando in studio, dove viene accolto da Stefano che lo prende teneramente in braccio. Visibilmente commosso, il conduttore manda il suo saluto a “Gennarino, che ci sta guardando da casa”. Indimenticabile.

Il primo contropacco e lo show di Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, invece, annuncia la seconda novità della gara, ovvero il contropacco: “Un momento in cui la partita si ferma e il sottoscritto si esibisce in una performance comica. Può essere una gag o un monoligo“. Il primo della stagione è a dir poco esilarante: in studio, infatti, Herbert chiama il sosia di un celebre cantante italiano, Renato Zero. “Visto che a febbraio ti attende un impegno importante, sappi che lui ha scritto una canzone”, ironizza il comico. Ogni riferimento a Sanremo (non) è puramente casuale.

Il ritorno di Martina Miliddi

Tra i ritorni più attesi c’era senza dubbio quello di Martina Miliddi. La ballerina, come di consueto, si è esibita in uno stacchetto sulle note di September degli Earth, Wind & Fire: fasciata in un bellissimo abito con paillettes argentate, la danzatrice si è concessa anche un romantico passo a due con Herbert.

Il comico ha ricreato con lei una coreografia sulle note di Reality, colonna sonora del film Il tempo delle mele: tra prese rocambolesche e baci mancati, i due hanno sicuramente regalato al pubblico uno dei momenti più riusciti della puntata.

La gara e il montepremi

Il primo concorrente della stagione è stato invece Alessandro dal Piemonte, che ha giocato con il pacco numero 16. L’uomo, 48 anni, fa l’autista di coccodrillo, ovvero lavora per un’azienda che si occupa di materiale naturale che viene trasportato su un camion che somiglia al celebre alligatore. La sua esperienza, che lo ha visto supportato dal fratello Giampiero, è stata tuttavia poco remunerativa: il concorrente si è giocato tutto alla Regione Fortunata, ma non è riuscito a portare a casa nemmeno un euro.