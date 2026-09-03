Affari Tuoi, le prime foto del nuovo studio: Miliddi splendida in nero. Svelato il sostituto di Gennarino

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Martina Miliddi

Dopo una breve ma intensa pausa estiva Stefano De Martino è pronto a tornare al timone dell’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi. La data della riapertura degli amati pacchi è fissata per domenica 6 settembre e promette scintille e novità. A confermarlo i protagonisti della nuova edizione durante la presentazione del programma a Milano giovedì 3 settembre. Un’inizio d’anno televisivo carico di aspettative soprattutto per il conduttore, che sarà l’osservato speciale in casa Rai dopo l’incarico di direttore artistico di Sanremo 2027. Al suo fianco confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi con qualche sorpresa.

Le prime foto del nuovo studio di “Affari Tuoi”

Aria di rinnovamento in casa Rai, che quest’anno sposta lo studio di Affari Tuoi nello studio di produzione in via Mecenate, a Milano, lasciando quello storico del Teatro delle Vittorie, e scommette su un rinnovato spirito, sempre più fresco, che possa ancora appassionare i fan del programma.

Durante la pausa estiva è stata L’Eredità Summer a guidare l’access prime time del canale, ma, nonostante l’esperta conduzione di Marco Liorni, la presenza frizzante della Professoresse Linda Pani (che ha di recente lasciato il programma) e Stefania Zuccarello, gli ascolti non hanno premiato la scelta, dando ragione invece a La Ruota della Fortuna con l’inarrestabile Gerry Scotti.Ora De Martino, rinfrancato dalle vacanze negli Stati Uniti con il figlio Santiago dopo un anno intenso, è pronto a tornare in campo da una nuova location, con la stessa squadra, ma con un’importante sostituzione.

“La novità è questo bellissimo studio, nuovo di zecca – ha detto De Martino in conferenza – abbiamo fatto di necessità virtù dando sfogo alla nostra creatività per uno studio più versatile con tanto ledwall per mille cambi di luce e scena”.

IPA

“Ospiti e speciali in diretta”, ha anticipato il conduttore, suscitando la curiosità dei presenti. Al suo fianco tornano Martina Miliddi e Herbert Ballerina, ma, come già noto, non ci sarà l’ormai amatissimo cane Gennarino. “I cani in televisione sono come i notai, si passano il lavoro di padre in figlio. Abbiamo un nuovo cagnolino che si chiama Tommasino ed è praticamente il nipote”, ha svelato De Martino.

“Gennarino è andato in pensione dopo 13 anni di onorata carriera, Tommasino ha solo un anno, quindi lo vedrete, è molto tenero, è molto bello, ci somiglia molto, però sta facendo praticamente i primi passi nel mondo dello spettacolo e quindi è un battesimo anche per lui”.

Martina Miliddi torna splendida in nero

Nel nuovo studio di Affari Tuoi è entrata anche Martina Miliddi, la ballerina che dalla metà dell’anno scorso ha un pacco (e una performace) dedicata. Sempre nuovo, sempre brillante, ogni intervento della ragazza è atteso dagli appassionati del gioco.

IPA

Un motivo in più per apprezzarla? La grazie con cui indossa ogni outfit. Anche durante la presentazione del programma non ha mancato di mostrare uno stile a metà tra il sensuale e rigoroso con un abito nero midi, aderente e dalle linee importanti.

Un classico tubino lungo fino al polpaccio, ma con pochi, studiati, dettagli, che lo hanno reso sofisticato. Un corpetto strutturato a coppe sagomate che crea uno scollo a cuore, le spalline sottilissime che ne accentuano il contrasto con la struttura e il tessuto arricciato e leggermente drappeggiato sui fianchi: tutto punta a una ricercatezza e una raffinatezza molto particolare.