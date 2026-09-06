Stefano De Martino, ritorno in tv con un omaggio celebre poi sbotta: “Ma perché ridono tutti?”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Se c’è un modo per annunciare un cambiamento senza prendersi troppo sul serio, Stefano De Martino sembra averlo trovato. Per lanciare la nuova stagione di Affari Tuoi, pronta a debuttare su Rai 1, il conduttore si è trasformato nientemeno che in Totò, affiancato da Herbert Ballerina nei panni di un irresistibile Peppino. Un omaggio alla comicità italiana e al celebre film del lontano 1956 Totò, Peppino e la… malafemmina che non è affatto casuale: quest’anno, infatti, il celebre gioco dei pacchi saluta Roma e si trasferisce negli studi Rai di Milano.

Stefano De Martino diventa Totò: il nuovo promo di Affari Tuoi conquista

Tutto pronto per l’avvio della nuova edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino che, per l’occasione, ha omaggiato nientemeno che il Principe Antonio De Curtis imitandolo, insieme ad Herbert Ballerina, nella celebre scena dell’arrivo a Milano.

Un riferimento cinematografico diventato il pretesto perfetto per raccontare al pubblico, con leggerezza, il trasloco televisivo di Affari Tuoi. Nello sketch non manca naturalmente il Dottore, che interviene al telefono creando nuove occasioni per battute ed equivoci e, completare la scena, c’è anche Martina Miliddi, che per l’occasione veste i panni di Lucia Caponi, la sorella di Totò e Peppino nella celebre pellicola.

Ma a conquistare è soprattutto De Martino: dopo aver fatto suo Affari Tuoi, il conduttore continua infatti a mostrare quella vena ironica che ha contribuito al successo della sua conduzione. Elegante quando serve, ma anche disposto a giocare e a mettersi in ridicolo, Stefano sembra sempre più a suo agio nel ruolo di padrone di casa dell’access prime time.

Nella promo infatti lo si vede, insieme ad Herbert e Martina, con cappotto e colbacco e i celebri pacchi che continuano a cadere, mentre gioca e scherza esclamando: “Ma perché ridono tutti?” e poi proseguire all’indirizzo di Herbert “Eh, ma tu ti sei visto?” prima di scoppiare in una sonora risata.

E se il promo anticipa l’atmosfera della nuova edizione, il messaggio è piuttosto chiaro: Affari Tuoi cambia città, ma non perde la voglia di divertirsi. Anzi, Milano potrebbe essere soltanto l’inizio di una stagione ricca di sorprese.

Affari Tuoi, tutte i cambiamenti della nuova stagione

Il conto alla rovescia è finito: Stefano De Martino torna a occupare l’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. Da domenica 6 settembre 2026 il conduttore riapre ufficialmente la partita dei pacchi, forte del successo conquistato nelle precedenti stagioni e di un feeling con il pubblico che sembra ormai consolidato.

Ma attenzione: se la formula che ha reso celebre il programma rimane sostanzialmente intatta, quest’anno non mancano le novità, a cominciare dalla nuova “casa” dello show.

Oltre alla differente location però debutta anche il “contropacco”, un’idea di Herbert Ballerina pensata per regalare un momento comico proprio quando la tensione della partita comincia a salire. Un dettaglio che sembra cucito perfettamente addosso allo stile ironico e imprevedibile costruito dal programma nell’era De Martino.

E c’è anche un avvicendamento destinato probabilmente a conquistare immediatamente il pubblico: Gennarino lascia Affari Tuoi e al suo posto arriva Tommasino, un cucciolo di circa un anno pronto a debuttare davanti alle telecamere come nuova mascotte a quattro zampe della trasmissione.

Per il resto non cambia la formula che ha reso celebre il game show: ci saranno ancora i 20 rappresentanti delle regioni italiane, i pacchi misteriosi, il telefono rosso, le offerte del Dottore e naturalmente quei cambi capaci di trasformare una partita apparentemente sfortunata in una finale tutta da scoprire.

E il calendario ha già due date da segnare: il 4 dicembre, quando Affari Tuoi approderà eccezionalmente in prima serata, e il 6 gennaio, con il tradizionale appuntamento legato alla Lotteria Italia.