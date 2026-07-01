Affari Tuoi, Stefano De Martino è spietato: “Questi soldi non li rivedi più”

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IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

Inizia con un plateale cambio di guardia una delle ultime puntate estive di Affari Tuoi. Già pronto alle ferie – e chissà all’inizio della preparazione del suo primo Festival di Sanremo da direttore artistico – Stefano De Martino decide di prendersi una piccola pausa dalla conduzione e cede il posto al fidato Hebert Ballerina. Il risultato è impeccabile, la puntata è a dir poco avvincente.

Stefano De Martino si fa da parte, Herbert ballerina conduce

Mancano ormai meno di 20 giorni all’ultima puntata di quest’edizione di Affari Tuoi, che il 19 luglio inizierà la consueta pausa estiva – mentre il rivale La Ruota della Fortuna prosegue imperterrita senza pausa alcuna. E così, come l’ultima settimana di scuola, anche nella classe di Affari Tuoi si respira già aria di vacanza. Nessuno, insomma, ha più voglia di impegnarsi troppo, compreso il conduttore. Bastano pochi minuti a Stefano De Martino per decidere di lasciare il posto al centro dello studio e riposarsi dietro i banchetti.

A diventare conduttore di questa puntata del game show è, suo malgrado Herbert Ballerina, le cui proteste “io non voglio condurre” non servono a nulla. È lui a presentare i premi, lui ad accompagnare il concorrente nei primi 6 fatidici tiri e verso la prima chiamata con lo spietato dottore. Il presentatore non è il suo ruolo, eppure Herbert se la cava egregiamente, spigliato ma sardonico, riesce a strappare una risata anche quando, di fronte all’ennessima cifra perduta, non ci sarebbe proprio nulla da ridere.

E De Martino come comico? Perfetto. Non lo abbiamo mai visto così birbantello. Ruba l’invenzione di Herbert e la presenta con la stessa strampalata comicità, si nasconde dietro i banchi, spacchetta e azzarda persino spietati pronostici. Con la possibilità di abbandonare l’imparzialità del conduttore, di fronte al rifiuto del concorrente dell’offerta da 25.000 euro, non le manda a dire: “Accetta! Ma quando li rivedi più, con la partita che stai facendo… Fidati di me che di partite ne ha viste un po’”.

Quanto ha vinto Antonio ad Affari Tuoi

Il concorrente cui Stefano De Martino azzarda il severo consiglio è Antonio, che arriva da Irsina, piccolo comune in provincia di Matera, in Basilicata. Giovane e simpatico, è anche parecchio paziente, lo richiede il suo lavoro. Figlio di un orafo, Antonio è infatti un incastonatore di pietre preziose e ha realizzato da sé l’anello con cui ha chiesto in moglie la bella Carmen, che alla fine ha detto sì e questa sera l’ha accompagnato nella sua avventura ad Affari Tuoi.

Fortunato in amore, meno nel gioco. Fin dall’inizio il giovane lucano vede sfumare di fronte ai propri occhi i premi più facili, dall’automobile al bottino custodito da Gennarino. Vanno via anche alcune tra le cifre più alte del tabellone, ma restano quelle sufficienti a strappare al dottore un’offerta ancora più alta della precedente: son ben 50.000 euro. E stavolta Antonio accetta, felice di poter finalmente fare assieme a Carmen la luna di miele che non si sono potuti ancora permettere. Insomma, ignorare il consiglio di Stefano è stata la scelta giusta.